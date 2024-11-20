Гратен из картофеля, батата и индейки: рецепт изысканного и простого блюда

Гратен получается сытным, ароматным и очень вкусным.

Если хотите порадовать близких вкусным блюдом на обед или ужин, приготовьте для них гратен из картофеля, батата и индейки по рецепту кулинарного блогера Катерины Мовчан. Это вкусное, сытное и в то же время легкое для желудка блюдо, которое не оставит чувство тяжести в животе.

Гратен из картофеля, батата и индейки

Ингредиенты:

картофель среднего размера – 5 шт;

батат среднего размера – 2 шт;

красный лук – 1 шт;

филе индейки – 600 гр.

Для заливки:

небольшой пучок петрушки (мелко порезать);

яйца – 2 шт;

чеснок – 1 большой или два маленьких зубчика;

сливки (15%-20%) – 500 мл;

твердый сыр – 180 гр;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов (режим верх-низ без конвекции).

Овощи хорошо помыть и почистить. Картошку и батат порезать тоненькими кружочками, лук – полукольцами, а индейку – тоненькими слайсами. К индейке добавить немного соли и перца, перемешать.

В форму для выпечки начать выкладывать гратен: поочередно слоями выкладываем картофель, батат, индейку, лук. Повторять, пока не закончатся ингредиенты и заполнится форма.

Сделать заливку. Для этого в миске смешиваем петрушку, пропущенный через пресс чеснок, яйца, сливки, соль, перец и натертый сыр. Все перемешать и залить гратен.

Поставить запекаться в духовку на 60-80 минут.

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