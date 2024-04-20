Рецепты из мультиварки: картофельный гратен с сырной корочкой

Советуем за 10 минут до окончания программы посыпать блюдо натертым сыром.

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Картофельный гратен — запеченный картофель со сливками и сыром — вкусное, ароматное и несложное в приготовлении блюдо. Его можно назвать "ужин на скорую руку". А если еще у вас есть мультиварка — то это настоящее спасение для тех хозяек, кто не может себе позволить часами стоять у плиты.

Ингредиенты:

7-8 средних картофелин;

50 г сыра твердого вроде пармезана;

50 г сыра грюйер, эдам или эмменталь;

1 зубчик чеснока;

200 мл сливок жирностью 33%;

1/4 ч. л. мускатного ореха;

2-3 веточки тимьяна;

1 ст. л. сливочного масла;

соль, черный перец — по вкусу.

Сливочным маслом смазать чашу мультиварки. Картофель почистить и нарезать тонкими дольками. Сыр натереть и треть отложить. Сливки в миске соединить с измельченным чесноком и мускатным орехом, посолить и поперчить.

Выложить слоями в чашу мультиварки картофель, сыр и соус. Оставить на 10 минут, чтобы будущий гратен пропитался.

Выпекать 40 минут в режиме "Выпечка". За 10 минут до окончания программы посыпать блюдо оставшимся сыром. Готовый гратен переложить на тарелку и украсить тимьяном.

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