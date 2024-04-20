Рецепти із мультиварки: картопляний гратен із сирною скоринкою
Радимо за 10 хвилин до закінчення програми посипати страву натертим сиром.
Картопляний гратен — запечена картопля з вершками та сиром — смачна, ароматна і нескладна у приготуванні страва. Її можна назвати "вечеря нашвидкуруч". А якщо ще у вас є мультиварка — то це справжній порятунок для тих господинь, хто не може собі дозволити годинами стояти біля плити.
Інгредієнти:
- 7-8 середніх картоплин;
- 50 г сиру твердого на кшталт пармезану;
- 50 г сиру грюєр, едам або емменталь;
- 1 зубчик часнику;
- 200 мл вершків жирністю 33%;
- 1/4 ч. л. мускатного горіха;
- 2-3 гілочки чебрецю;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- сіль, чорний перець — за смаком.
Вершковим маслом змастити чашу мультиварки. Картоплю почистити і нарізати тонкими дольками. Сир натерти і третину відкласти. Вершки в мисці з’єднати з подрібненим часником і мускатним горіхом, посолити і поперчити.
Викласти шарами в чашу мультиварки картоплю, сир і соус. Залишити на 10 хвилин, щоб майбутній гратен просочився.
Випікати 40 хвилин у режимі "Випічка". За 10 хвилин до закінчення програми посипати страву рештою сиру. Готовий гратен перекласти на тарілку і прикрасити чебрецем.
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