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Їжа

Рецепти із мультиварки: картопляний гратен із сирною скоринкою

страва із картоплі, сирна скоринка, рецепт
Фото: unsplash.com | Смачна картопелька, як ніколи

Радимо за 10 хвилин до закінчення програми посипати страву натертим сиром.

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Картопляний гратен — запечена картопля з вершками та сиром — смачна, ароматна і нескладна у приготуванні страва. Її можна назвати "вечеря нашвидкуруч". А якщо ще у вас є мультиварка — то це справжній порятунок для тих господинь, хто не може собі дозволити годинами стояти біля плити.

Інгредієнти:

  • 7-8 середніх картоплин;
  • 50 г сиру твердого на кшталт пармезану;
  • 50 г сиру грюєр, едам або емменталь;
  • 1 зубчик часнику;
  • 200 мл вершків жирністю 33%;
  • 1/4 ч. л. мускатного горіха;
  • 2-3 гілочки чебрецю;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • сіль, чорний перець — за смаком.

Вершковим маслом змастити чашу мультиварки. Картоплю почистити і нарізати тонкими дольками. Сир натерти і третину відкласти. Вершки в мисці з’єднати з подрібненим часником і мускатним горіхом, посолити і поперчити.

Викласти шарами в чашу мультиварки картоплю, сир і соус. Залишити на 10 хвилин, щоб майбутній гратен просочився.

Випікати 40 хвилин у режимі "Випічка". За 10 хвилин до закінчення програми посипати страву рештою сиру. Готовий гратен перекласти на тарілку і прикрасити чебрецем.

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Фото: pixabay.com

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