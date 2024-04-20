Рецепти із мультиварки: картопляний гратен із сирною скоринкою

Радимо за 10 хвилин до закінчення програми посипати страву натертим сиром.

Related video

Картопляний гратен — запечена картопля з вершками та сиром — смачна, ароматна і нескладна у приготуванні страва. Її можна назвати "вечеря нашвидкуруч". А якщо ще у вас є мультиварка — то це справжній порятунок для тих господинь, хто не може собі дозволити годинами стояти біля плити.

Інгредієнти:

7-8 середніх картоплин;

50 г сиру твердого на кшталт пармезану;

50 г сиру грюєр, едам або емменталь;

1 зубчик часнику;

200 мл вершків жирністю 33%;

1/4 ч. л. мускатного горіха;

2-3 гілочки чебрецю;

1 ст. л. вершкового масла;

сіль, чорний перець — за смаком.

Вершковим маслом змастити чашу мультиварки. Картоплю почистити і нарізати тонкими дольками. Сир натерти і третину відкласти. Вершки в мисці з’єднати з подрібненим часником і мускатним горіхом, посолити і поперчити.

Викласти шарами в чашу мультиварки картоплю, сир і соус. Залишити на 10 хвилин, щоб майбутній гратен просочився.

Випікати 40 хвилин у режимі "Випічка". За 10 хвилин до закінчення програми посипати страву рештою сиру. Готовий гратен перекласти на тарілку і прикрасити чебрецем.

Читайте також:

Запечена картопля на вечерю: справжній рецепт гратена дофінуа

Гратен із кабачків із ніжним фаршем: страва для тих, хто боїться погладшати

Вишукано, як у Парижі. Рецепт картоплі гратен дофінуа