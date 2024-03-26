Изумительная закуска из сельди: рецепт от Валерия Пономаря (видео)

Закуску необходимо подержать в холодильнике 4 часа. Но если она простоит там сутки, ее вкус будет еще лучше.

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Слабосоленая сельдь – одна из самых популярных закусок на любом столе. Традиционно ее просто подают нарезанную кусочками, но можно приготовить эту закуску совершенно по-новому, воспользовавшись рецептом кулинарного блогера из Одессы Валерия Пономаря. Он показал, как превратить обычную сельдь в настоящий деликатес.

Закуска из сельди

Ингредиенты:

сельдь малосольная – 1 шт;

красный лук – 1/2 шт;

зеленый лук – 2 ст. л;

острый перец – 1 шт;

лавровый лист – 1 шт;

душистый перец – 2 горошины;

соль – щепотка;

семена кориандра – 1/2 ч. л;

черный перец – 1/3 ч. л;

оливковое масло – 100 мл;

сок лимона – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Селедку очистить от кожи и костей, нарезать кубиками среднего размера. Добавить все ингредиенты, предварительно измельчив лук, перец и зеленый лук. Сок лимона добавить в конце после масла, таким образом он не будет взаимодействовать с белком рыбы, а только добавит кислинку маслу.

Все хорошо перемешать и убрать в холодильник в герметичной посуде минимум на 4 часа. Закуска будет вкуснее, если оставить ее в холодильнике на сутки.

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