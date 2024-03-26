Изумительная закуска из сельди: рецепт от Валерия Пономаря (видео)
Закуску необходимо подержать в холодильнике 4 часа. Но если она простоит там сутки, ее вкус будет еще лучше.
Слабосоленая сельдь – одна из самых популярных закусок на любом столе. Традиционно ее просто подают нарезанную кусочками, но можно приготовить эту закуску совершенно по-новому, воспользовавшись рецептом кулинарного блогера из Одессы Валерия Пономаря. Он показал, как превратить обычную сельдь в настоящий деликатес.
Закуска из сельди
Ингредиенты:
- сельдь малосольная – 1 шт;
- красный лук – 1/2 шт;
- зеленый лук – 2 ст. л;
- острый перец – 1 шт;
- лавровый лист – 1 шт;
- душистый перец – 2 горошины;
- соль – щепотка;
- семена кориандра – 1/2 ч. л;
- черный перец – 1/3 ч. л;
- оливковое масло – 100 мл;
- сок лимона – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Селедку очистить от кожи и костей, нарезать кубиками среднего размера. Добавить все ингредиенты, предварительно измельчив лук, перец и зеленый лук. Сок лимона добавить в конце после масла, таким образом он не будет взаимодействовать с белком рыбы, а только добавит кислинку маслу.
Все хорошо перемешать и убрать в холодильник в герметичной посуде минимум на 4 часа. Закуска будет вкуснее, если оставить ее в холодильнике на сутки.
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