Дивовижна закуска з оселедця: рецепт від Валерія Пономаря (відео)
Закуску необхідно потримати в холодильнику 4 години. Але якщо вона простоїть там добу, її смак буде ще кращим.
Слабосолений оселедець — одна з найпопулярніших закусок на будь-якому столі. Традиційно його просто подають нарізаним шматочками, але можна приготувати цю закуску зовсім по-новому, скориставшись рецептом кулінарного блогера з Одеси Валерія Пономаря. Він показав, як перетворити звичайний оселедець на справжній делікатес.
Закуска з оселедця
Інгредієнти:
- оселедець малосольний — 1 шт;
- червона цибуля — 1/2 шт;
- зелена цибуля — 2 ст. л;
- гострий перець — 1 шт;
- лавровий лист — 1 шт;
- запашний перець — 2 горошини;
- сіль — щіпка;
- насіння коріандру — 1/2 ч. л;
- чорний перець — 1/3 ч. л;
- оливкова олія — 100 мл;
- сік лимона — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Оселедець очистити від шкіри та кісток, нарізати кубиками середнього розміру. Додати всі інгредієнти, попередньо подрібнивши цибулю, перець і зелену цибулю. Сік лимона додати наприкінці після олії, таким чином він не буде взаємодіяти з білком риби, а тільки додасть кислинку олії.
Усе добре перемішати і прибрати в холодильник у герметичному посуді мінімум на 4 години. Закуска буде смачнішою, якщо залишити її в холодильнику на добу.
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