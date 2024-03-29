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Еда

Самые вкусные маринады для гриля: топ-из лучших рецептов

Мясо на гриле, маринады для мяса, маринад для свинины, маринад для курицы, маринад для курицы
Фото: pexels.com | Мясо на гриле

Если уже готовитесь к сезону шашлыка и гриля, то уже следует подбирать вкусные рецепты. Это маринады для мяса и птицы.

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Эти маринады идеально подходят к разным видам мяса. И на гриле оно получается очень вкусным. Помните, что чем дольше мясо стоит в маринаде, тем нежнее оно будет. Минимальное время для маринования курятины — два часа, свинины — 4 часа, а говядины — 6 часов. Рецептом поделились на сайте ВВС.

Румяные ребрышки

Ингредиенты:

  • свиные ребра — 1 кг;
  • пиво светлое — 500 мл;
  • соль, перец по вкусу.

Ребрышки помойте, нарежьте на порционные куски. Залейте пивом, посолите и поперчите. И оставьте в маринаде. Затем жарьте на гриле.

Нежная телятина, или говядина

Ингредиенты:

  • телятина — 1 кг;
  • оливковое масло — 5 ст. л;
  • розмарин свежий или сухой — 2 ст. л;
  • прованские травы — 1 ст. л;
  • соль, перец по вкусу;
  • масло сливочное.

Для нежного стейка из телятины выбирайте качественную вырезку или готовые стейки. Смешайте оливковое масло, розмарин, прованские травы и перец, но не солите. Обмажьте маринадом телятину и оставьте в тепле. А затем жарьте на гриле. Готовое еще теплое мясо порционно завернуть в фольгу, сверху выложите кубик сливочного масла и посолите.

Вкусная курица

Ингредиенты:

  • куриные голени — 10 шт;
  • мед — 2 ст. л;
  • горчица — 2 ст. л;
  • соевый соус — 2 ст. л;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сок половинки лимона;
  • корица — щепотка;

Куриные голени помойте и обсушите салфеткой. Для маринада смешайте все ингредиенты и выжмите чеснок. Обмажьте курицу маринадом. Затем жарьте на гриле.

Зажаренные на гриле мясо лучше всего сочетаются со свежими овощами и овощами на гриле и соусами на ваш вкус.

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