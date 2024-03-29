Самые вкусные маринады для гриля: топ-из лучших рецептов

Если уже готовитесь к сезону шашлыка и гриля, то уже следует подбирать вкусные рецепты. Это маринады для мяса и птицы.

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Эти маринады идеально подходят к разным видам мяса. И на гриле оно получается очень вкусным. Помните, что чем дольше мясо стоит в маринаде, тем нежнее оно будет. Минимальное время для маринования курятины — два часа, свинины — 4 часа, а говядины — 6 часов. Рецептом поделились на сайте ВВС.

Румяные ребрышки

Ингредиенты:

свиные ребра — 1 кг;

пиво светлое — 500 мл;

соль, перец по вкусу.

Ребрышки помойте, нарежьте на порционные куски. Залейте пивом, посолите и поперчите. И оставьте в маринаде. Затем жарьте на гриле.

Нежная телятина, или говядина

Ингредиенты:

телятина — 1 кг;

оливковое масло — 5 ст. л;

розмарин свежий или сухой — 2 ст. л;

прованские травы — 1 ст. л;

соль, перец по вкусу;

масло сливочное.

Для нежного стейка из телятины выбирайте качественную вырезку или готовые стейки. Смешайте оливковое масло, розмарин, прованские травы и перец, но не солите. Обмажьте маринадом телятину и оставьте в тепле. А затем жарьте на гриле. Готовое еще теплое мясо порционно завернуть в фольгу, сверху выложите кубик сливочного масла и посолите.

Вкусная курица

Ингредиенты:

куриные голени — 10 шт;

мед — 2 ст. л;

горчица — 2 ст. л;

соевый соус — 2 ст. л;

чеснок — 2 зубчика;

сок половинки лимона;

корица — щепотка;

Куриные голени помойте и обсушите салфеткой. Для маринада смешайте все ингредиенты и выжмите чеснок. Обмажьте курицу маринадом. Затем жарьте на гриле.

Зажаренные на гриле мясо лучше всего сочетаются со свежими овощами и овощами на гриле и соусами на ваш вкус.

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