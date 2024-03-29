Самые вкусные маринады для гриля: топ-из лучших рецептов
Если уже готовитесь к сезону шашлыка и гриля, то уже следует подбирать вкусные рецепты. Это маринады для мяса и птицы.
Эти маринады идеально подходят к разным видам мяса. И на гриле оно получается очень вкусным. Помните, что чем дольше мясо стоит в маринаде, тем нежнее оно будет. Минимальное время для маринования курятины — два часа, свинины — 4 часа, а говядины — 6 часов. Рецептом поделились на сайте ВВС.
Румяные ребрышки
Ингредиенты:
- свиные ребра — 1 кг;
- пиво светлое — 500 мл;
- соль, перец по вкусу.
Ребрышки помойте, нарежьте на порционные куски. Залейте пивом, посолите и поперчите. И оставьте в маринаде. Затем жарьте на гриле.
Нежная телятина, или говядина
Ингредиенты:
- телятина — 1 кг;
- оливковое масло — 5 ст. л;
- розмарин свежий или сухой — 2 ст. л;
- прованские травы — 1 ст. л;
- соль, перец по вкусу;
- масло сливочное.
Для нежного стейка из телятины выбирайте качественную вырезку или готовые стейки. Смешайте оливковое масло, розмарин, прованские травы и перец, но не солите. Обмажьте маринадом телятину и оставьте в тепле. А затем жарьте на гриле. Готовое еще теплое мясо порционно завернуть в фольгу, сверху выложите кубик сливочного масла и посолите.
Вкусная курица
Ингредиенты:
- куриные голени — 10 шт;
- мед — 2 ст. л;
- горчица — 2 ст. л;
- соевый соус — 2 ст. л;
- чеснок — 2 зубчика;
- сок половинки лимона;
- корица — щепотка;
Куриные голени помойте и обсушите салфеткой. Для маринада смешайте все ингредиенты и выжмите чеснок. Обмажьте курицу маринадом. Затем жарьте на гриле.
Зажаренные на гриле мясо лучше всего сочетаются со свежими овощами и овощами на гриле и соусами на ваш вкус.
Читайте также:
Как сделать еще вкуснее любимое картофельное пюре: простые секреты
Как приготовить мясо вкусно: простой рецепт нежной говядины в духовке