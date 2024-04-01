И в пост, и на Пасху: рецепт салата с крабовыми палочками и корейской морковью
Перед тем, как добавлять в салат плавленый сыр, подержите его в холодильнике. Подмороженный он будет легче тереться.
Те, кто придерживается Великого поста, до Пасхи не особо балуют себя чем-то особенно вкусным. Однако даже среди постных блюд немало по-настоящему аппетитных. Например, салат с крабовыми палочками, плавленным сыром и морковью по-корейски. Он любой стол сделает ярче и придется по вкусу всем без исключения. Можно его приготовить и на пасхальные праздники. Как делать такой салат, рассказала кулинарный блогер Юлия Симончук.
Салат с крабовыми палочками и корейской морковью
Ингредиенты:
- морковь по-корейски – 300 гр;
- крабовые палочки – 360 гр;
- вареные яйца – 4 шт;
- плавленые сырки – 2 шт;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- соль, перец – по вкусу;
- майонез – по вкусу.
Способ приготовления:
К моркови по-корейски натереть три вареных яйца и подмороженные плавленые сырки. Крабовые палочки нарезать и добавить их к остальным ингредиентам. Туда же отправить пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, майонез и все хорошо перемешать.
Чтобы салат был вкуснее, можно недолго подержать его в холодильнике. Он хорошо пропитается и станет еще аппетитнее.
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