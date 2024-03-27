Простой и быстрый салат с сухариками: рецепт сытного блюда
Если салат некоторое время перед подачей подержать в холодильнике, сухарики станут мягкими.
Времени готовить в обрез, а хочется порадовать близких чем-то вкусненьким? Тогда рекомендуем приготовить салат с сухариками по рецепту кулинарного блогера Кристин Азизян. Это блюдо разнообразит обед или ужин, а на его приготовление уйдет всего несколько минут. Салат получается очень сытным.
Салат с сухариками
Ингредиенты:
- колбаса – любая, по вкусу;
- маринованные огурцы – 2-3 шт;
- отварные яйца – 2 шт;
- кукуруза консервированная – 150-200 гр;
- сухарики – 150 гр;
- майонез (лучше домашний) – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
Колбасу нарезать тонкой соломкой, огурцы – так же. Все ингредиенты сложить в глубокую посуду, заправить майонезом, при необходимости добавить специи или соль, хотя последней достаточно в самих ингредиентах, и все перемешать.
Подавать такой салат можно как сразу, так и подержав его немного в холодильнике. В таком случае сухарики пропитаются майонезом и станут мягче.
Это блюдо неплохо подойдет не только для домочадцев, но и к приходу гостей.
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