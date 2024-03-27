Простий і швидкий салат із сухариками: рецепт поживної страви

Якщо салат деякий час перед подачею потримати в холодильнику, сухарики стануть м'якими.

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Часу готувати обмаль, а хочеться порадувати близьких чимось смачненьким? Тоді рекомендуємо приготувати салат із сухариками за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян. Ця страва урізноманітнює обід або вечерю, а на її приготування піде всього кілька хвилин. Салат виходить дуже ситним.

Салат із сухариками

Інгредієнти:

ковбаса — будь-яка, за смаком;

мариновані огірки — 2-3 шт;

відварені яйця — 2 шт;

кукурудза консервована — 150-200 г;

сухарики — 150 г;

майонез (краще домашній) — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

Ковбасу нарізати тонкою соломкою, огірки — так само. Усі інгредієнти скласти в глибокий посуд, заправити майонезом, за потреби додати спеції або сіль, хоча останньої достатньо в самих інгредієнтах, і все перемішати.

Подавати такий салат можна як одразу, так і потримавши його трохи в холодильнику. У такому разі сухарики просочаться майонезом і стануть м'якшими.

Ця страва непогано підійде не тільки для домочадців, а й до приходу гостей.

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