Простий і швидкий салат із сухариками: рецепт поживної страви
Якщо салат деякий час перед подачею потримати в холодильнику, сухарики стануть м'якими.
Часу готувати обмаль, а хочеться порадувати близьких чимось смачненьким? Тоді рекомендуємо приготувати салат із сухариками за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян. Ця страва урізноманітнює обід або вечерю, а на її приготування піде всього кілька хвилин. Салат виходить дуже ситним.
Салат із сухариками
Інгредієнти:
- ковбаса — будь-яка, за смаком;
- мариновані огірки — 2-3 шт;
- відварені яйця — 2 шт;
- кукурудза консервована — 150-200 г;
- сухарики — 150 г;
- майонез (краще домашній) — 1-2 ст. л.
Спосіб приготування:
Ковбасу нарізати тонкою соломкою, огірки — так само. Усі інгредієнти скласти в глибокий посуд, заправити майонезом, за потреби додати спеції або сіль, хоча останньої достатньо в самих інгредієнтах, і все перемішати.
Подавати такий салат можна як одразу, так і потримавши його трохи в холодильнику. У такому разі сухарики просочаться майонезом і стануть м'якшими.
Ця страва непогано підійде не тільки для домочадців, а й до приходу гостей.
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