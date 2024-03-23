Замість м'ясних пиріжків: пісні коржі з цвітної капусти з чеддером

Ці коржі з цвітної капусти можна їсти як самостійну страву, а можна додавати в салати.

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Це один із найсмачніших рецептів, які можна приготувати з цвітної капусти. Ці коржі можна їсти як самостійну страву, а можна додавати в салати. Причому вони не тільки дуже смачні, а й не містять вуглеводів і глютену.

Час підготовки — 15 хвилин, час приготування — 40 хвилин.

Інгредієнти на 12 порцій:

1 великий качан цвітної капусти;

1,5 склянки тертого гострого сиру чеддер;

2 великих яйця;

1 ч. л. каєнської приправи;

0,5 ч. л. подрібненого в порошок часнику;

0,5 ч. л. свіжомеленого чорного перцю;

1 ч. л. солі — але тільки якщо каєнська приправа не містить солі.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Застеліть деко з краями пергаментним папером або силіконовим килимком для випічки.

Розріжте цвітну капусту на невеликі суцвіття і помістіть їх над киплячою водою (можна використовувати сито). Накрийте і готуйте на парі близько 15 хвилин або поки вона не стане м'якою. Добре злийте воду.

Покладіть цвітну капусту в чашу блендера і гарненько подрібніть її. Можна використовувати товкач для картоплі або м'ясорубку, щоб розім'яти цвітну капусту. Покладіть капусту у велику миску і дайте охолонути протягом 5-10 хвилин. Додайте до неї сир, збиті яйця та приправи і добре перемішайте.

Помістіть форму для кільця (харчове кільце будь-якого розміру або кришку від консервної банки, кільце для англійського кексу, форму для млинців або круглу форму для печива чи бісквіта) на підготовлене деко і додайте суміш цвітної капусти на глибину не більш ніж 1,5 см і трохи утрамбуйте. Зніміть форму, і у вас вийде ідеально круглий пиріг із цвітної капусти.

Повторіть те саме із сумішшю, що залишилася, і випікайте до ідеального стану. Верх не повинен сильно підрум'янитися, а низ навпаки — має стати золотисто-коричневим.

Випікайте коржі із цвітної капусти протягом 20-25 хвилин або поки їх нижня частина не підрум'яниться. Дістаньте форму з духовки і дайте коржам охолонути протягом 10 хвилин, перш ніж виймати їх із форми.

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