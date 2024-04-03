Как лучше сохранить творог: полезные советы

Заметьте, что во время замораживания продукт расширяется в объеме, поэтому накладывать полную емкость не рекомендуется.

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Творог — это кисломолочный белковый продукт, который готовится из молока животных. Его добавляют к различным блюдам или употребляют самостоятельно. Такой творог бывает жирный, нежирный и полужирный.

Готовят творог, нагревая прокисшее молоко, во время чего сыворотка отделяется от творога. Часто творог используют не полностью, поэтому лишнюю часть отправляют в морозильную камеру. Как делать это правильно, мы узнали у специалистов.

Итак, чтобы заморозить сыр, он должен быть только свежим, независимо от того, магазинный он или домашний. Перед тем, как помещать сыр в морозильную камеру, его нужно герметично упаковать. Можно обернуть пищевой пленкой или поместить в пластиковый или стеклянный контейнер. Если вы решили хранить в контейнере, стоит учесть, что во время замораживания продукт расширится в объеме, поэтому накладывать полную емкость не рекомендуется.

Важно — после полной разморозки сыр нельзя замораживать еще раз.

Пошаговые рекомендации

Сыр натираем на терке или нарезаем на кусочки. Делим на порции. Если порция сыра слишком большая, разделите ее на несколько частиц. Поместите сыр в герметичный контейнер, оставляя немножко места. Очень важно обозначить на упаковке дату заморозки. Рекомендуется обернуть контейнер пищевой пленкой или обычным пакетом, чтобы избежать попадания посторонних запахов. Температура в камере должна быть не менее -18 градусов. Срок хранения творога до 1-2 месяцев.

Придерживаясь этих простых рекомендаций от опытных специалистов, вы сможете избежать размножения бактерий и потери полезных свойств продукта.

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