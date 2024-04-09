Как быстро отмыть стеклянную крышку кастрюли: дешево и эффективно

Вымыть крышку поможет доступное средство, которое каждый вполне способен приготовить самостоятельно.

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Стеклянные крышки от кастрюль и сковородок быстро загрязняются — на них собираются налет и капельки жира. Это не только имеет неприятный вид, но может быть опасно для здоровья — на такой поверхности будут собираться микробы.

Вымыть крышку поможет доступное средство, которое каждый вполне способен приготовить самостоятельно.

Для этого надо в стакане кипятка растворить 2 столовые ложки горчичного порошка, а также добавить по 2 столовые ложки столового уксуса и соды.

Кроме этого, для эффективности желательно использовать еще 4 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла, если есть.

Средство на полчаса оставляем на грязной крышке. Затем крышку промыть под проточной водой с помощью мягкой влажной губки.

В конце еще раз сполоснуть посуду под чистой проточной водой.

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