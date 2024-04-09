Як швидко відмити скляну кришку каструлі: дешево та ефективно

Вимити кришку допоможе доступний засіб, який кожен цілком спроможний приготувати самостійно.

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Скляні кришки від каструль та сковорідок швидко забруднюються — на них збираються нальот і крапельки жиру. Це не тільки має неприємний вигляд, а може бути небезпечно для здоров’я — на такій поверхні збиратимуться мікроби.

Вимити кришку допоможе доступний засіб, який кожен цілком спроможний приготувати самостійно.

Для цього треба в склянці окропу розчинити 2 столові ложки гірчичного порошку, а також додати по 2 столові ложки столового оцту та соди.

Крім цього, для ефективності бажано використати ще 4 столові ложки рідкого господарського мила, якщо є.

Засіб на пів години залишаємо на брудній кришці. Потім кришку промити під проточною водою за допомогою м’якої вологої губки.

Наприкінці ще раз сполоснути посуд під чистою проточною водою.

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