Як почистити клавіатуру на ноутбуці швидко і без проблем

Рекомендуємо збирати і розбирати комп'ютер на столі, звільнивши достатньо простору, щоб у процесі прибирання дрібні деталі — клавіші та шурупи — не загубилися і не опинилися в зоні доступу дітей і домашніх тварин.

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Ви теж помітили, що літери на клавіатурі залипають, а під клавішами скупчилися крихти і пил? І це не тільки гальмує роботу процесора і сприяє перегріву ноута, брудна клавіатура — це полчища бактерій. Тому пропонуємо вам кілька порад, як очистити клавіатуру ноутбука в домашніх умовах швидко і просто.

Способи очищення

Простий

Такий поверхневий спосіб можливий за умови регулярного догляду за девайсом. У цьому разі в просторі під і між клавішами просто не встигає накопичитися велика кількість бруду.

Розкрийте комп'ютер, переверніть його та акуратно потрясіть над аркушем паперу або якоюсь ємністю, міцно утримуючи за боковини. Безумовно, це простіше зробити, якщо ваша клавіатура живе своїм окремим життям.

Можна скористатися балончиком зі стисненим повітрям, щоб видалити пил у комп'ютері. Його можна придбати в будівельному або комп'ютерному магазині. Подовжений носик балончика дасть змогу дістатися до важкодоступних місць між клавішами та продути внутрішні частини комп'ютера.

Поверхню ноутбука обробіть антибактеріальними серветками, тільки обов'язково повністю вимкніть живлення ноутбука.

Також вам на допомогу прийдуть пензлики зі щільною жорсткою щетиною. Ними можна буде видалити частинки сміття і пил, що скупчилися між клавішами, в тому випадку, коли під рукою не виявиться балончика зі стисненим повітрям.

Глибокий

Якщо на клавіатурі стали залипати клавіші, їх доведеться навчитися акуратно знімати, щоб почистити. Для того щоб після чищення поставити клавіші на місце, сфотографуйте клавіатуру перед тим, як знімати їх, — тоді не доведеться болісно згадувати, де яка клавіша має стояти, особливо якщо потрібно зняти цілі ділянки.

Насамперед повністю відключіть ваш пристрій від мережі. Акуратно зніміть клавіші, що залипають, підчепивши їх з одного краю, і почистіть їх за допомогою засобу, що видаляє бруд і жир, але без хлору (!). Інакше можете випадково стерти всі написи на клавішах.

Простір між клавішами почистіть пензликом від пилу і крихт і акуратно протріть вологою серветкою.

Поставте ноутбук на бік і пройдіться балончиком зі стисненим повітрям по вентиляційних отворах — саме вони накопичують навколо себе найбільшу кількість пилу.

Приділіть увагу роз'ємам: у них не повинно бути нічого, що завадило б контакту з проводом.

Якщо чищення комп'ютера від пилу не проводилося дуже давно, за допомогою викрутки акуратно зніміть задню кришку, щоб відкрити доступ до процесора, кулера і мікросхем. Продуйте їх потоком повітря, щоб видалити пил у комп'ютері.

Зібравши ноутбук і встановивши всі клавіші на місце, пройдіться спеціальною вологою серветкою поверхнею клавіатури та кришкою ноутбука. Екран можна протерти спеціалізованими антистатичними серветками, які продаються в комп'ютерних магазинах.

Як почистити залиту клавіатуру

Безумовно, в цьому разі краще звернутися до професіоналів, особливо якщо ваш ноутбук ще на гарантії. Однак і самі ви зможете дещо зробити.

Якщо на ноутбук потрапила звичайна вода, то врятувати його набагато простіше. Досить перевернути ноут догори дном і залишити обсихати приблизно на добу. Головне пам'ятати — що швидше ви вимкнете девайс після того, що сталося, то менше окисляться важливі мікросхеми. Тому дійте швидко!

А ось якщо на клавіатуру потрапили солодка газована вода, сік, чай або кава, все набагато складніше. У цьому разі потрібно обов'язково провести комплексне очищення з розбиранням усієї клавіатури — алгоритм зрозумілий.

Невелика порада від бувалих

Дуже важливо збирати і розбирати комп'ютер на столі, звільнивши достатньо простору, і стежити за тим, щоб у процесі прибирання дрібні деталі — клавіші та шурупи — не загубилися і не опинилися в зоні доступу дітей і домашніх тварин.

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