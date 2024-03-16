Чи можна залишати ноутбук постійно підключеним до розетки: відповідь науковця

Тримати ноутбук постійно у розетці дуже зручно, але це може призвести до наслідків. Науковець радить, як краще поводитися з вбудованим акумулятором.

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Постійне під'єднання ноутбука до електричної мережі може зменшити ресурс його батареї вдвічі. Про це розповідає сайт Gizmodo з посиланням на Кента Гріффіта, доцента Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

За словами вченого, постійний заряд акумулятора на 100% — це найгірше, що можна зробити для свого комп’ютера. Гріффіт, який досліджує погіршення якості батареї, каже, що повністю заряджений стан відчутно навантажує акумулятор ноутбука.

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"Коли акумулятор вашого ноутбука знаходиться в найгіршому стані — 100% заряду — протягом тижнів або місяців, це може завдати йому шкоди, — сказав Гріффіт у телефонному інтерв’ю Gizmodo. — Отже, коли ви від’єднуєте його та очікуєте, що він прослужить 8 або 10 годин, він може дати вам лише половину того, що ви очікуєте, оскільки за цей час він сильно деградував".

Оптимальний стан батареї, за словами Гріффіта, знаходиться десь між 20% та 80%. Він рекомендує повністю зарядити ноутбук, а потім від’єднати його від мережі, щоб він розряджався протягом дня. Потрібно залишати акумулятор у цій середній зоні протягом більшої частини робочого часу, щоб продовжити роботу акумулятора.

Причина, через яку ноутбук зазнає великого навантаження на 100%, полягає в його літій-іонному акумуляторі. Він складається з двох шарів, один з яких зроблений з графіту, а інший — з оксиду літію та кобальту, між якими проходять іони літію. Повністю заряджена батарея, в більшості випадків, має усі іони літію в графітовому шарі, вони вивільняють енергію коли потрапляють у шар оксиду літію і кобальту.

Акумулятор навантажується, коли з одного боку занадто багато іонів літію. Він працює найкраще, з обох боків однакова кількість іонів літію. Гріффіт зазначає, що високошвидкісні зарядні кабелі можуть порушити цілісність батареї через надто швидке перенесення іонів.

Фактично ноутбук не споживає електроенергію з розетки, як настільний комп’ютер. Як правило, він черпає енергію з акумулятора. Батарея знаходиться у стані високого навантаження, виконуючи безліч маленьких перезаряджень між 99% і 100%.

Одна з причин, чому люди прагнуть тримати ноутбук під’єднаним до розетки, полягає в тому, щоб комп’ютер ніколи не вимикався. Попри те, що дозволити акумулятору ноутбука розрядитися та зарядитися корисніше, це не так зручно. З постійно підключеним ноутбуком можна завжди вирушити у подорож з повністю зарядженим акумулятором.

Але в довгостроковій перспективі це працює погано. Акумулятор старого ноутбука може бути повністю заряджений, проте користувач не зможе довго працювати з ним у разі від’єднання. Найновіші Macbook M3 від Apple декларують 18-годинний термін служби батареї, але неправильна практика зарядки протягом багатьох років може скоротити цей показник вдвічі.

Інша причина полягає в тому, що більшість людей рідко використовують свої комп’ютери поза робочим столом. Простіше не думати про це та тримати ноутбук завжди підключеним до мережі так само як і настільний комп’ютер.

Налаштування оптимального режиму роботи акумулятора ноутбука чергуванням автономного та підключеного режимів допоможе тримати його у задовільному стані. Ноутбук однаково вправно працюватиме як від мережі, так і під час автономних сеансів роботи.

А тим часом ноутбуки стають усе більш технологічними. Нагадуємо, на виставці техніки Mobile World Congress (MWC 2024) в Барселоні, Іспанія, компанія Lenovo показала експериментальний ноутбук з прозорим екраном.