Lenovo показала експериментальний ноутбук з прозорим екраном: на що він здатний (відео)

Пристрій має повністю сенсорну клавіатуру і високу яскравість. Цей продукт не піде у серійне виробництво, але, на думку журналістів, цілком придатний до використання.

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На виставці техніки Mobile World Congress (MWC 2024) в Барселоні, Іспанія, компанія Lenovo продемонструвала експериментальний ноутбук з прозорим екраном. Про це повідомляє сайт Tom`s Hardware.

Ноутбук з прозорим безрамковим 17,3-дюймовим екраном micro-LED, який раніше мав кодове ім’я "Project Crystal", представлений під назвою "Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop" ("ноутбук Lenovo ThinkBook з прозорим дисплеєм") має повністю сенсорну клавіатуру та трекпад. Під час використання стилуса ноутбук автоматично виявляє його та дозволяє використовувати всю поверхню як велику дошку для писання чи малювання.

Клавыатура та трекпад ноутбука Lenovo з прозорим екраном Фото: Tom's Hardware

Lenovo просуває прозорий дисплей як спосіб використання доповненої реальності (AR) на ноутбуках. Концептуальний пристрій має вебкамеру на задній панелі, яка дозволяє програмам бачити об’єкти позаду екрану та взаємодіяти з ними.

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Lenovo стверджує, що прозорі екрани micro-LED можуть забезпечити максимальну яскравість 1000 ніт та чудову видимість на вулиці. Однією з головних проблем є те, що будь-хто може бачити вміст екрана через кришку. Теоретично можливий режим конфіденційності, який можна було б вмикати за потреби, але це було недоступно у цьому конкретному ноутбуку.

Ноутбук Lenovo з прозорим екраном у складеному стані Фото: Tom's Hardware

Журналістам сайту PCMag вдалося провести деякий час з прозорим ноутбуком Lenovo ThinkBook напередодні презентації. Особисте користування концептом справляє враження, але викликає запитання щодо практичності такого дисплея. Попри прозорість, на екрані легко побачити зображення, текст і значки, але це важко побачити на фотографіях та відео — камері складно сфокусуватися на зображенні.

Демонстрація використання прозорого Lenovo ThinkBook

Значки на робочому столі, здавалося б, ширяють у повітрі. Вони здебільшого чіткі, лише мають легкий ореол по краях, ними зручно користуватися. Відео переглядати не так зручно — швидкі зміни кольорів та рух не так добре виділяються на прозорому тлі, в цілому зображення розбірливе.

Мікросвітлодіоди також здатні зробити частини дисплея практично непрозорими. Вікно чи панель програмного інтерфейсу може відображатися цілком білим, як на звичайному екрані. Таким чином, частина екрана може залишатися прозорою, а інша буде відображати непрозорий білий або кольоровий фон.

Робочий стол на прозорому екрані Фото: PCMag

Оскільки екран прозорий, тло за дисплеєм справді впливає на враження від перегляду. Темне тло допомагає світлішим зображенням та тексту бути чіткішими, а розміщення ноутбука навпроти вікна чи іншого джерела світла менш зручне. Проте екран залишався читабельним у всіх цих сценаріях.

Ноутбук не має фізичних кнопок: там, де зазвичай знаходяться клавіатура та тачпад — гладка поверхня зі світлодіодними клавішами, які можна вмикати та вимикати. Вимкнення перетворює обидва екрани на одну велику поверхню для малювання.

Ноутбук з прозорим екраном Lenovo, вигляд збоку Фото: PCMag

Наразі Lenovo не планує виводити прозорий ThinkBook на ринок. Він лише демонструє технологію, яка може з’явитися в інших продуктах. За враженнями PCMag, це на 100% працездатний та перевірений пристрій.

Нагадаємо, у січні 2024 року Samsung представила прозорий дисплей Micro-LED на виставці CES 2024 в Лас-Вегасі (США). Компанія заявила, що це перший у світі прозорий та безрамковий екран, проте вона продемонструвала лише панель, а не готовий пристрій.