Как приготовить беляши: лучший рецепт теста на кефире

Беляши — это аппетитное и сытное угощение для всей семьи. И тесто надо выбирать тщательно.

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Румяные беляши с сочной начинкой — это вкусное блюдо, которое легко приготовить. А готовые беляши можно взять на пикник, или на работу. И они прекрасно сочетаются с томатным соком. Рецептом поделились на сайте Kolizhanka.

Жареные беляши с тестом на кефире получаются очень пышными и сочными.

Жареные беляши с тестом на кефире

Ингредиенты:

мука — 330 г;

фарш мясной — 250 г;

кефир — 250 мл;

дрожжи свежие/сухие — 1 ч. л;

соль — 0,5 ч. л;

сахар — 1 ч. л;

большая луковица;

перец черный молотый, и масло растительное — для жарки.

Разведите дрожжи в теплом кефире, и добавьте две столовые ложки растительного масла. Добавьте 100 граммов муки и хорошо все перемешайте. Поставьте миску с опарой в теплое место. Через час добавьте соль.

Высыпаем оставшуюся муку и замешиваем однородное тесто, формируем аккуратный комок. Оставляем в теплом месте на один час.

Смешиваем мясной фарш с измельченным луком, солью и молотым перцем.

Тесто разминаем руками, делим на аккуратные шарики и прижимаем их руками. Раскатываем их руками. По центру каждого пляцка кладем начинку. Соединяем края теста вокруг начинки, оставляя в центре небольшое отверстие.

Обжариваем беляши в сковороде с растительным маслом. После перекладываем их на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Жареные беляши с тестом на кефире готовы.

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