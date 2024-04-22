Банош с грибами: рецепт сытного блюда украинской кухни

Банош лучше подавать горячим, чтобы он не потерял свой вкус.

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Банош, или бануш – вязкая кукурузная каша, сваренная на сливках или сметане, заправленная шкварками, грибами и брынзой. Кушанье украинской национальной кухни, распространенное в карпатском регионе, в частности, относится к гуцульской кухне. Предлагаем вам приготовить постный вариант этого блюда без шкварок и оценить вкус сытного и аппетитного блюда. Как его сделать, рассказали в блоге "Кулинарные рецепты".

Банош с грибами

Ингредиенты:

вешенки или шампиньоны – 100-150 гр;

молоко (2,5%) – 450 мл;

кукурузная крупа – 150 гр;

яблочный или винный уксус – 100 мл;

вода – 200 мл.;

лук – 1 шт;

сливочное масло (82,5%) – 20 гр;

подсолнечное масло – 1 ст. л;

сметана (15%) – 1 ст. л;

твердый сыр – 50 гр;

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала необходимо замариновать лук. Для этого порезать его тонкими полукольцами и переложить в миску, добавив туда же яблочный уксус, холодную воду и щепотку соли. Оставить все мариноваться на 30 минут.

Грибы помыть и нарезать средней соломкой. Можно выбрать маленькие грибы, нарезать их не нужно.

Разогреть сковородку со сливочным и растительным маслом. Обжарить вешенки на протяжении примерно 3-4 минут.

Кукурузную крупу залить в сотейнике молоком, добавить соль по вкусу и варить до готовности на среднем огне, постоянно помешивая. Время приготовления зависит от степени помола крупы. Эта информация указана на упаковке.

В готовую кашу добавить сметану. Лучше использовать не жирную, чтобы банош не был слишком тяжел для желудка.

Перемешать кашу со сметаной до однородности.

Для подачи лучше брать большую глубокую тарелку. Разделить банош на две порции. Переложить в тарелку первую порцию каши, а сверху – тертый на крупной терке сыр.

Вторую порцию каши выложить на сыр – так он расплавится, а сверху – грибы.

В конце на верх блюда выложить немного маринованного лука по вкусу и сразу подавать к столу, пока банош горячий.

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