Творожная пасха крем-брюле: пошаговый рецепт

Пасха — особое блюдо из творога. Оригинальная форма пасхи — усеченная пирамида, символизирующая Гроб Господень. В отличие от паски, пасху печь не нужно.

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Уже скоро хозяйки начнут готовить паски и соревноваться, у кого они получились выше, пышнее, красивее. Мы же предлагаем вам приготовить невероятно вкусную пасху (паску из творога) крем-брюле, которая получится даже у новичков в кулинарии. Как ее сделать, рассказали в кулинарном блоге "Душевные рецепты".

Творожная пасха крем-брюле

Ингредиенты:

творог (5%) — 500 гр;

яйцо — 1 шт;

сливочное масло — 150 гр;

сливки 33% — 180 мл;

вареная сгущенка — 1 баночка;

соль — щепотка.

Способ приготовления:

Желток отделить от белка и смешать его со сливками, поставить на маленький огонь. Довести, постоянно помешивая, почти до кипения, после чего снять с огня.

В мягкое сливочное масло добавить сгущенку, хорошо взбить миксером. К этой массе всыпать щепотку соли и творог, пробить блендером до однородного состояния.

Далее в сырную массу ввести сливочно-заварную и взбить все миксером до однородной массы.

Форму снаружи обмотать пищевой пленкой, затем, для прочности, фольгой. Выложить творожную массу плотно в форму, накрыть сверху пищевой пленкой и убрать в морозильную камеру минимум на 5 часов, а лучше – на ночь. Готовую пасху полить глазурью или шоколадом. украсить по желанию.

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