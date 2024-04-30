Сирна паска крем-брюле: покроковий рецепт
Паска — особлива страва із сиру. Оригінальна форма паски — усічена піраміда, що символізує Гроб Господній. На відміну від традиційної паски, цю паску пекти не потрібно.
Уже скоро господині почнуть готувати паски і змагатися, у кого вони вийшли вищими, пишнішими, красивішими. Ми ж пропонуємо вам приготувати неймовірно смачну паску (паску із сиру) крем-брюле, яка вийде навіть у новачків у кулінарії. Як її зробити, розповіли в кулінарному блозі "Душевні рецепти".
Сирна паска крем-брюле із сиром
Інгредієнти:
- сир (5%) — 500 гр;
- яйце — 1 шт;
- вершкове масло — 150 гр;
- вершки 33% — 180 мл;
- варене згущене молоко — 1 баночка;
- сіль — щіпка.
Спосіб приготування:
Жовток відокремити від білка і змішати його з вершками, поставити на маленький вогонь. Довести, постійно помішуючи, майже до кипіння, після чого зняти з вогню.
У м'яке вершкове масло додати згущене молоко, добре збити міксером. До цієї маси всипати дрібку солі та сир, пробити блендером до однорідного стану.
Далі в сирну масу ввести вершково-заварну і збити все міксером до однорідної маси.
Форму зовні обмотати харчовою плівкою, потім, для міцності, фольгою. Викласти сирну масу щільно у форму, накрити зверху харчовою плівкою і прибрати в морозильну камеру мінімум на 5 годин, а краще — на ніч. Готову паску полити глазур'ю або шоколадом. прикрасити за бажанням.
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