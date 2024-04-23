Сирна бездріжджова паска: дуже ніжна, м'яка та волога (відео)

Для випікання цієї паски знадобиться буквально одна година вашого часу — спробуйте.

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Ці паски готуються дуже швидко і без мороки з дріжджовим тістом. Виділіть буквально одну годину вашого часу і паски потішать усіх ваших близьких, а порекомендували нам цей рецепт кулінари з Instagram-каналу boon.appetit.

Інгредієнти:

сир — 300 г;

яйця — 3 шт.;

цукровий пісок — 150 г;

ванільний цукор — 20 г;

вершкове масло — 70 г;

розпушувач — 15 г;

борошно — 220-240 г;

сухофрукти — 130 г;

куркума — 0,5 ч. л.;

сіль — щіпка;

цедра апельсина — 1 шт.

Сухофрукти і цукати промиваємо, заливаємо окропом і залишаємо на 15 хвилин.

Сир перетворюємо на однорідну масу блендером. Окремо збиваємо яйця з цукром і ваніллю до пишної піни. Додаємо цедру апельсина, куркуму, розтоплене вершкове масло, сир і збиваємо міксером до однорідної маси. Додаємо розпушувач, просіваємо через сито борошно і замішуємо тісто.

Із цукатів і сухофруктів зливаємо воду, просушуємо на рушнику і додаємо в тісто. Заповнюємо формочки тістом на ⅓ і випікаємо 30-40 хвилин у розігрітій до 180 °C. Готові паски повністю охолоджуємо, покриваємо глазур'ю і прикрашаємо, як кому подобається.

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