Сирна бездріжджова паска: дуже ніжна, м'яка та волога (відео)
Для випікання цієї паски знадобиться буквально одна година вашого часу — спробуйте.
Ці паски готуються дуже швидко і без мороки з дріжджовим тістом. Виділіть буквально одну годину вашого часу і паски потішать усіх ваших близьких, а порекомендували нам цей рецепт кулінари з Instagram-каналу boon.appetit.
Інгредієнти:
- сир — 300 г;
- яйця — 3 шт.;
- цукровий пісок — 150 г;
- ванільний цукор — 20 г;
- вершкове масло — 70 г;
- розпушувач — 15 г;
- борошно — 220-240 г;
- сухофрукти — 130 г;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- сіль — щіпка;
- цедра апельсина — 1 шт.
Сухофрукти і цукати промиваємо, заливаємо окропом і залишаємо на 15 хвилин.
Сир перетворюємо на однорідну масу блендером. Окремо збиваємо яйця з цукром і ваніллю до пишної піни. Додаємо цедру апельсина, куркуму, розтоплене вершкове масло, сир і збиваємо міксером до однорідної маси. Додаємо розпушувач, просіваємо через сито борошно і замішуємо тісто.
Із цукатів і сухофруктів зливаємо воду, просушуємо на рушнику і додаємо в тісто. Заповнюємо формочки тістом на ⅓ і випікаємо 30-40 хвилин у розігрітій до 180 °C. Готові паски повністю охолоджуємо, покриваємо глазур'ю і прикрашаємо, як кому подобається.
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