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Їжа

Сирна бездріжджова паска: дуже ніжна, м'яка та волога (відео)

рецепт паски без дріжджів, глазур, випікання, Великдень-2024
Фото: Instagram | Бездріжджова паска виходить практично у всіх — спробуйте

Для випікання цієї паски знадобиться буквально одна година вашого часу — спробуйте.

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Ці паски готуються дуже швидко і без мороки з дріжджовим тістом. Виділіть буквально одну годину вашого часу і паски потішать усіх ваших близьких, а порекомендували нам цей рецепт кулінари з Instagram-каналу boon.appetit.

Інгредієнти:

  • сир — 300 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукровий пісок — 150 г;
  • ванільний цукор — 20 г;
  • вершкове масло — 70 г;
  • розпушувач — 15 г;
  • борошно — 220-240 г;
  • сухофрукти — 130 г;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • сіль — щіпка;
  • цедра апельсина — 1 шт.

Сухофрукти і цукати промиваємо, заливаємо окропом і залишаємо на 15 хвилин.

Сир перетворюємо на однорідну масу блендером. Окремо збиваємо яйця з цукром і ваніллю до пишної піни. Додаємо цедру апельсина, куркуму, розтоплене вершкове масло, сир і збиваємо міксером до однорідної маси. Додаємо розпушувач, просіваємо через сито борошно і замішуємо тісто.

Із цукатів і сухофруктів зливаємо воду, просушуємо на рушнику і додаємо в тісто. Заповнюємо формочки тістом на ⅓ і випікаємо 30-40 хвилин у розігрітій до 180 °C. Готові паски повністю охолоджуємо, покриваємо глазур'ю і прикрашаємо, як кому подобається.

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Фото: pixabay.com

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