Крабовые палочки, фаршированные грибами: как приготовить интересную закуску

Фаршировать палочки необходимо, когда грибная смесь полностью остынет. Подавайте их с любимым соусом.

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Крабовые палочки – продукт, которые популярен не только сам по себе, но и как ингредиент во множество блюд, начиная от салатов и заканчивая тортами, закусками и прочими вкусностями. Предлагаем вам попробовать еще один очень необычный рецепт – крабовые палочки, фаршированные шампиньонами. Удивите себя и своих близких удивительным блюдом. Как его приготовить, рассказали в блоге "Кулинарные рецепты".

Крабовые палочки с шампиньонами

Ингредиенты:

крабовые палочки – 10 шт;

шампиньоны – 300 гр;

масло – 1 ст. л;

зеленый лук – пучок;

яйца – 2 шт;

мука – 1 ст. л;

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Шампиньоны почистить от кожуры и нарезать пластинками вдоль. Разогреть масло на сковороде и обжарить грибы примерно 3 минуты.

Зеленый лук помыть и мелко порубить, выложить на сковороду, посолить, поперчить и обжарить с шампиньонами. Затем потушить на слабом огне еще 10 минут. Дать начинке остыть.

Крабовые палочки развернуть на пласты.

Холодную грибную начинку завернуть в крабовые палочки.

Яйца взбить с перцем и мукой. Снова разогреть сковороду. Обмакнуть крабовые палочки в мучно-яичный кляр и жарить на сковороде до золотистости, время от времени переворачивая.

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