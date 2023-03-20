Не только для салатов. Рецепт котлет из крабовых палочек

В идеале для котлет необходимо крабовое мясо, но крабовые палочки с успехом его заменяют.

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Крабовые палочки – весьма универсальный продукт, из которого модно приготовить немало вкусных блюд. Чаще всего их используют для салатов, делают из них закусочные торты и даже роллы. А вот в блоге "Мамины рецепты" рассказали, как сделать из них котлеты. В идеале для них нужно крабовое масло, но поскольку продукт дорогой и редкий, крабовые палочки с успехом заменят его.

Крабовые котлеты

Ингредиенты:

крабовое мясо или крабовые палочки – 200 гр;

твердый сыр – 50 гр;

яйцо – 1 шт;

сметана – 2 ст. л;

мука – 30 гр;

соль – по вкусу;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Крабовое мясо (или палочки) натереть на мелкой терке. Если используются крабовые палочки, то лучше их сразу подержать в морозилке, чтобы они подмерзли, тогда их легче будет натереть. Сыр тоже натереть на мелкой терке, все высыпать в глубокую миску. Туда же добавить яйцо, сметану, муку, соль по вкусу, все хорошо перемешать.

Сформировать котлеты, обжарить на растительном масле на сковородке по 2-3 минуты с каждой стороны на небольшом огне.

Ранее Фокус писал, как приготовить закусочный торт из крабовых палочек, а также салат, который станет украшением любого праздничного стола.