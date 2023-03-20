Не только для салатов. Рецепт котлет из крабовых палочек
В идеале для котлет необходимо крабовое мясо, но крабовые палочки с успехом его заменяют.
Крабовые палочки – весьма универсальный продукт, из которого модно приготовить немало вкусных блюд. Чаще всего их используют для салатов, делают из них закусочные торты и даже роллы. А вот в блоге "Мамины рецепты" рассказали, как сделать из них котлеты. В идеале для них нужно крабовое масло, но поскольку продукт дорогой и редкий, крабовые палочки с успехом заменят его.
Крабовые котлеты
Ингредиенты:
- крабовое мясо или крабовые палочки – 200 гр;
- твердый сыр – 50 гр;
- яйцо – 1 шт;
- сметана – 2 ст. л;
- мука – 30 гр;
- соль – по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
Крабовое мясо (или палочки) натереть на мелкой терке. Если используются крабовые палочки, то лучше их сразу подержать в морозилке, чтобы они подмерзли, тогда их легче будет натереть. Сыр тоже натереть на мелкой терке, все высыпать в глубокую миску. Туда же добавить яйцо, сметану, муку, соль по вкусу, все хорошо перемешать.
Сформировать котлеты, обжарить на растительном масле на сковородке по 2-3 минуты с каждой стороны на небольшом огне.
Ранее Фокус писал, как приготовить закусочный торт из крабовых палочек, а также салат, который станет украшением любого праздничного стола.