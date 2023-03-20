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Їжа

Не лише для салатів. Рецепт котлет із крабових паличок

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Фото: Getty

В ідеалі для котлет потрібне крабове м'ясо, але крабові палички з успіхом його замінюють.

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Крабові палички — універсальний продукт, із якого модно приготувати чимало смачних страв. Найчастіше їх використовують для салатів, роблять із них закусочні торти й навіть роли. А ось у блозі "Мамині рецепти" розповіли, як зробити з них котлети. В ідеалі для них потрібне крабове масло, але оскільки продукт дорогий і рідкісний, крабові палички з успіхом замінять його.

Крабові котлети

Інгредієнти:

  • крабове м'ясо чи крабові палички — 200 гр;
  • твердий сир — 50 гр;
  • яйце — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст.л.;
  • борошно — 30 гр;
  • сіль до смаку;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

Крабове м'ясо (або палички) натерти на дрібній тертці. Якщо використовуються крабові палички, краще їх відразу потримати в морозилці, щоб вони підмерзли, тоді їх легше натерти. Сир теж натерти на дрібній тертці, висипати все в глибоку миску. Туди ж додати яйце, сметану, борошно, сіль до смаку, все добре перемішати.

Сформувати котлети, обсмажити на олії на сковорідці по 2-3 хвилини з кожного боку на невеликому вогні.

Раніше Фокус писав, як приготувати закусочний торт із крабових паличок, а також салат, який стане окрасою будь-якого святкового столу.