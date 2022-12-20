Салат "Ромашка": смачний мікс з крабових паличок, яблук та кукурудзи

Перед подачею салат краще потримати кілька годин у холодильнику, щоб він добре просочився.

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І без того смачний салат заграє новими фарбами, якщо його не лише правильно приготувати, а й красиво оформити. Пропонуємо скуштувати салат "Ромашка" з блогу "Смачні рецепти", який обов'язково полюбиться всім, хто його скуштує, та прикрасить будь-який стіл.

Салат "Ромашка"

Інгредієнти:

Консервована кукурудза – 1 банка;

Крабові палички – 250 г;

Яйця – 5 шт. + 1 яйце для прикраси;

Цибуля – 200 гр;

Твердий сир – 200 г;

Кисло-солодкі яблука – 2 шт.;

Зелень петрушки;

Майонез;

200 г твердого сиру,

Сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулю наперед нарізати півкільцями і замаринувати, яйця відварити.

Салат викладати шарами на круглу плоску тарілку в наступній послідовності:

яєчні білки (натерті на великій тертці);

сир (на великій тертці);

цибуля;

1/2 банки кукурудзи;

крабові палички, натерті на велику тертку. Щоб їх легше було натирати, потримайте в морозилці;

яблука (на великій тертці);

1/2 банки кукурудзи;

яєчні жовтки (на дрібну тертку).

Кожен шар промастити майонезом і поставити в холодильник просочитися.

Перед подачею довільно прикрасити зеленню, а яйце вирізати як квіти ромашки і розкласти поверх салату.

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