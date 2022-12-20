Салат "Ромашка": смачний мікс з крабових паличок, яблук та кукурудзи
Перед подачею салат краще потримати кілька годин у холодильнику, щоб він добре просочився.
І без того смачний салат заграє новими фарбами, якщо його не лише правильно приготувати, а й красиво оформити. Пропонуємо скуштувати салат "Ромашка" з блогу "Смачні рецепти", який обов'язково полюбиться всім, хто його скуштує, та прикрасить будь-який стіл.
Салат "Ромашка"
Інгредієнти:
- Консервована кукурудза – 1 банка;
- Крабові палички – 250 г;
- Яйця – 5 шт. + 1 яйце для прикраси;
- Цибуля – 200 гр;
- Твердий сир – 200 г;
- Кисло-солодкі яблука – 2 шт.;
- Зелень петрушки;
- Майонез;
- 200 г твердого сиру,
- Сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування:
Цибулю наперед нарізати півкільцями і замаринувати, яйця відварити.
Салат викладати шарами на круглу плоску тарілку в наступній послідовності:
- яєчні білки (натерті на великій тертці);
- сир (на великій тертці);
- цибуля;
- 1/2 банки кукурудзи;
- крабові палички, натерті на велику тертку. Щоб їх легше було натирати, потримайте в морозилці;
- яблука (на великій тертці);
- 1/2 банки кукурудзи;
- яєчні жовтки (на дрібну тертку).
Кожен шар промастити майонезом і поставити в холодильник просочитися.
Перед подачею довільно прикрасити зеленню, а яйце вирізати як квіти ромашки і розкласти поверх салату.
Нагадаємо, як приготувати салат із куркою та чорносливом, а також як здивувати гостей "Мімозою" з новим смаком.