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Салат "Ромашка": смачний мікс з крабових паличок, яблук та кукурудзи

салат ромашка
Фото: vkysnie.recept | Салат "Ромашка"

Перед подачею салат краще потримати кілька годин у холодильнику, щоб він добре просочився.

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І без того смачний салат заграє новими фарбами, якщо його не лише правильно приготувати, а й красиво оформити. Пропонуємо скуштувати салат "Ромашка" з блогу "Смачні рецепти", який обов'язково полюбиться всім, хто його скуштує, та прикрасить будь-який стіл.

Салат "Ромашка"

Інгредієнти:

  • Консервована кукурудза – 1 банка;
  • Крабові палички – 250 г;
  • Яйця – 5 шт. + 1 яйце для прикраси;
  • Цибуля – 200 гр;
  • Твердий сир – 200 г;
  • Кисло-солодкі яблука – 2 шт.;
  • Зелень петрушки;
  • Майонез;
  • 200 г твердого сиру,
  • Сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулю наперед нарізати півкільцями і замаринувати, яйця відварити.

Салат викладати шарами на круглу плоску тарілку в наступній послідовності:

  • яєчні білки (натерті на великій тертці);
  • сир (на великій тертці);
  • цибуля;
  • 1/2 банки кукурудзи;
  • крабові палички, натерті на велику тертку. Щоб їх легше було натирати, потримайте в морозилці;
  • яблука (на великій тертці);
  • 1/2 банки кукурудзи;
  • яєчні жовтки (на дрібну тертку).

Кожен шар промастити майонезом і поставити в холодильник просочитися.

Перед подачею довільно прикрасити зеленню, а яйце вирізати як квіти ромашки і розкласти поверх салату.

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