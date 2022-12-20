Королева новорічного столу: як приготувати багату "Мімозу"

Складові для цього салату дорожчі, ніж для традиційної "Мімози", проте результат того вартий.

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Усі звикли до того, що салат "Мімоза" — це блюдо з шарами, прикрашене тертим жовтком. Сьогодні ми пропонуємо придивитися до "Мімози" за рецептом із блогу "Збірка рецептів", яка відрізняється не тільки дорожчими складовими, але й способом поєднання інгредієнтів. Страва виходить по-справжньому цікавою та виправдовує свою собівартість.

Багата "Мімоза"

Інгредієнти:

Картопля запечена — 1 шт;

Морква запечена — 1 шт.;

Огірок свіжий — 1 шт.;

Малосолений лосось — 150 гр;

Варені яйця — 2 шт.;

Майонезний соус — 50 г;

Червона ікра;

Листя салату.

Спосіб приготування:

Запечені овочі очистити від шкірки та порізати на маленькі кубики. Так само дрібно порізати огірок, рибу та яйця. Усі інгредієнти скласти в глибоку миску, заправити майонезом і добре перемішати. На плоску блюдо викласти листя салату поставити кулінарне кільце, стінки якого краще обернути харчовою плівкою. Викласти салат, розрівнявши його по всій формі. Верх салату рясно посипати шаром червоної ікри.

Перед подачею на стіл салат краще потримати кілька годин у холодильнику, щоб він добре просочився. Потім зняти з салату форму, і можна ставити його на стіл на радість гостям.

Нагадаємо, як приготувати "Мімозу" з куркою, а також чим можна замінити цей салат без втрат у якості святкового меню.