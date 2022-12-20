Королева новогоднего стола: как приготовить богатую "Мимозу"

Составляющие для этого салата дороже, чем для традиционной "Мимозы", однако результат того стоит.

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Все привыкли к тому, что салат "Мимоза" – это слоеное блюдо, украшенное тертым желтком. Сегодня мы предлагаем присмотреться к "Мимозе" по рецепту из блога "Сборник рецептов", которая отличается не только более дорогими составляющими, но и способом сочетания ингредиентов. Блюдо получается по-настоящему интересным и оправдывает свою себестоимость.

Богатая "Мимоза"

Ингредиенты:

Картофель запеченный – 1 шт;

Морковь запеченная – 1 шт;

Огурец свежий – 1 шт;

Малосоленый лосось – 150 гр;

Вареные яйца – 2 шт;

Майонезный соус – 50 гр;

Красная икра;

Листья салата.

Способ приготовления:

Запеченные овощи очистить от кожуры и порезать на маленькие кубики. Так же мелко порезать огурец, рыбу и яйца. Все ингредиенты сложить в глубокую миску, заправить майонезом и хорошо перемешать. На плоское блюдо выложить листья салата и поставить кулинарное кольцо, стенки которого лучше обернуть пищевой пленкой. Выложить салат, разровняв его по всей форме. Верх салата обильно посыпать слоем красной икры.

Перед подачей на стол салат лучше подержать несколько часов в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался. Затем снять с салата форму и можно ставить его на стол на радость гостям.

Напомним, как приготовить "Мимозу" с курицей, а также чем можно заменить этот салат без потерь в качестве праздничного меню.