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Стиль жизни

Салат "Ромашка": вкусный микс из крабовых палочек, яблок и кукурузы

салат ромашка
Фото: vkysnie.recept | Салат "Ромашка"

Перед подачей салат лучше подержать несколько часов в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался.

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И без того вкусный салат заиграет новыми красками, если его не только правильно приготовить, но и красиво оформить. Предлагаем попробовать салат "Ромашка" из блога "Вкусные рецепты", который обязательно полюбится всем, кто его отведает, и украсит любой стол.

Салат "Ромашка"

Ингредиенты:

  • Консервированная кукуруза – 1 банка;
  • Крабовые палочки – 250 гр;
  • Яйца – 5 шт + 1 яйцо для украшения;
  • Лук – 200 гр;
  • Твердый сыр – 200 гр;
  • Кисло-сладкие яблоки – 2 шт;
  • Зелень петрушки;
  • Майонез;
  • 200 г твердого сыра,
  • Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Лук заранее нарезать полукольцами и замариновать, яйца отварить.

Салат выкладывать слоями на плоское круглое блюдо в следующей последовательности:

  • яичные белки (натертые на крупной терке);
  • сыр (на крупной терке);
  • лук;
  • 1/2 банки кукурузы;
  • крабовые палочки, натертые на крупную терку. Чтобы их легче было натирать, подержите их в морозилке;
  • яблоки (на крупной терке);
  • 1/2 банки кукурузы;
  • яичные желтки (на мелкую терку).

Каждый слой промазать майонезом и поставить в холодильник пропитаться.

Перед подачей произвольно украсить зеленью, а яйцо вырезать в виде цветов ромашки и разложить поверх салата.

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