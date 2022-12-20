Салат "Ромашка": вкусный микс из крабовых палочек, яблок и кукурузы

Перед подачей салат лучше подержать несколько часов в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался.

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И без того вкусный салат заиграет новыми красками, если его не только правильно приготовить, но и красиво оформить. Предлагаем попробовать салат "Ромашка" из блога "Вкусные рецепты", который обязательно полюбится всем, кто его отведает, и украсит любой стол.

Салат "Ромашка"

Ингредиенты:

Консервированная кукуруза – 1 банка;

Крабовые палочки – 250 гр;

Яйца – 5 шт + 1 яйцо для украшения;

Лук – 200 гр;

Твердый сыр – 200 гр;

Кисло-сладкие яблоки – 2 шт;

Зелень петрушки;

Майонез;

200 г твердого сыра,

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Лук заранее нарезать полукольцами и замариновать, яйца отварить.

Салат выкладывать слоями на плоское круглое блюдо в следующей последовательности:

яичные белки (натертые на крупной терке);

сыр (на крупной терке);

лук;

1/2 банки кукурузы;

крабовые палочки, натертые на крупную терку. Чтобы их легче было натирать, подержите их в морозилке;

яблоки (на крупной терке);

1/2 банки кукурузы;

яичные желтки (на мелкую терку).

Каждый слой промазать майонезом и поставить в холодильник пропитаться.

Перед подачей произвольно украсить зеленью, а яйцо вырезать в виде цветов ромашки и разложить поверх салата.

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