Салат "Ромашка": вкусный микс из крабовых палочек, яблок и кукурузы
Перед подачей салат лучше подержать несколько часов в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался.
И без того вкусный салат заиграет новыми красками, если его не только правильно приготовить, но и красиво оформить. Предлагаем попробовать салат "Ромашка" из блога "Вкусные рецепты", который обязательно полюбится всем, кто его отведает, и украсит любой стол.
Салат "Ромашка"
Ингредиенты:
- Консервированная кукуруза – 1 банка;
- Крабовые палочки – 250 гр;
- Яйца – 5 шт + 1 яйцо для украшения;
- Лук – 200 гр;
- Твердый сыр – 200 гр;
- Кисло-сладкие яблоки – 2 шт;
- Зелень петрушки;
- Майонез;
- 200 г твердого сыра,
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Лук заранее нарезать полукольцами и замариновать, яйца отварить.
Салат выкладывать слоями на плоское круглое блюдо в следующей последовательности:
- яичные белки (натертые на крупной терке);
- сыр (на крупной терке);
- лук;
- 1/2 банки кукурузы;
- крабовые палочки, натертые на крупную терку. Чтобы их легче было натирать, подержите их в морозилке;
- яблоки (на крупной терке);
- 1/2 банки кукурузы;
- яичные желтки (на мелкую терку).
Каждый слой промазать майонезом и поставить в холодильник пропитаться.
Перед подачей произвольно украсить зеленью, а яйцо вырезать в виде цветов ромашки и разложить поверх салата.
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