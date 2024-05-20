Баварский крем: как приготовить самый нежный десерт с ароматом кофе

Баварский крем – популярный десерт, который готовится без выпечки. И в этом рецепте натуральный кофе придает ему бодрящий аромат.

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Кофейный баварский крем – вкусный и изысканный десерт, один из вариантов приготовления традиционного баварского крема. Он готовится из растворимого кофе, молока, яичных желтков, сахара и взбитых сливок и идеально подходит для подачи в конце праздничного ужина.

Готовить его совсем несложно. Конечный результат — нечто среднее между пудингом и муссом, с нежной, мягкой консистенцией и интенсивным ароматом. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Важно, прежде чем вынимать Баварский крем из формы, дайте ему застыть в холодильнике не менее 4-5 часов. Чтобы его было легко вынуть из формы, советуем при подаче опустить форму на несколько секунд в горячую воду, а затем перевернуть ее на сервировочную тарелку: так будет гораздо проще.

Баварский крем с кофейным ароматом

Ингредиенты:

молоко — 500мл;

4 желтка;

сахарная пудра — 130 г;

растворимый кофе — 3 ст. л.;

свежие взбитые сливки – 300 мл;

желатин порошковый — 16 г;

растительное масло, взбитые сливки, кофейные зерна.

Нагрейте молоко в кастрюле, затем возьмите две ложки молока, перелейте в отдельную емкость и растворите в нем кофе. А затем смешайте крепкий кофе с прочим молоком.

Положите яичные желтки и сахар в миску и взбивайте их ручным венчиком в течение нескольких минут, пока смесь не станет легкой и воздушной.

Добавьте смесь яиц и сахара в горячее молоко. Затем дайте смеси загустеть на слабом огне в течение 3-4 минут, постоянно помешивая.

Когда сливки станут очень горячими, но не закипят (идеальная температура 70°C: ее можно измерить кухонным термометром ), добавьте желатин и хорошо перемешайте венчиком, затем дайте остыть в течение нескольких минут.

Взбейте сливки и добавьте их к кофейному крему и аккуратно перемешайте лопаткой.

Смажьте силиконовую форму каплей растительного масла, вылейте кофейную смесь, разровняйте лопаточкой или ложкой. И поставьте баварский крем в холодильник примерно на 4-5 часов.

Когда Баварский крем застынет, аккуратно переверните его на сервировочную тарелку и снимите форму.

Вы можете его украсить свой десерт взбитыми сливками и кофейными зернами, или же посыпать его тертым шокладом, маленькими безе, или же ничем не украшать и подавать к столу, как есть.

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