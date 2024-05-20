Баварский крем: как приготовить самый нежный десерт с ароматом кофе
Баварский крем – популярный десерт, который готовится без выпечки. И в этом рецепте натуральный кофе придает ему бодрящий аромат.
Кофейный баварский крем – вкусный и изысканный десерт, один из вариантов приготовления традиционного баварского крема. Он готовится из растворимого кофе, молока, яичных желтков, сахара и взбитых сливок и идеально подходит для подачи в конце праздничного ужина.
Готовить его совсем несложно. Конечный результат — нечто среднее между пудингом и муссом, с нежной, мягкой консистенцией и интенсивным ароматом. Рецептом поделились на сайте Cookist.
Важно, прежде чем вынимать Баварский крем из формы, дайте ему застыть в холодильнике не менее 4-5 часов. Чтобы его было легко вынуть из формы, советуем при подаче опустить форму на несколько секунд в горячую воду, а затем перевернуть ее на сервировочную тарелку: так будет гораздо проще.
Баварский крем с кофейным ароматом
Ингредиенты:
- молоко — 500мл;
- 4 желтка;
- сахарная пудра — 130 г;
- растворимый кофе — 3 ст. л.;
- свежие взбитые сливки – 300 мл;
- желатин порошковый — 16 г;
- растительное масло, взбитые сливки, кофейные зерна.
Нагрейте молоко в кастрюле, затем возьмите две ложки молока, перелейте в отдельную емкость и растворите в нем кофе. А затем смешайте крепкий кофе с прочим молоком.
Положите яичные желтки и сахар в миску и взбивайте их ручным венчиком в течение нескольких минут, пока смесь не станет легкой и воздушной.
Добавьте смесь яиц и сахара в горячее молоко. Затем дайте смеси загустеть на слабом огне в течение 3-4 минут, постоянно помешивая.
Когда сливки станут очень горячими, но не закипят (идеальная температура 70°C: ее можно измерить кухонным термометром ), добавьте желатин и хорошо перемешайте венчиком, затем дайте остыть в течение нескольких минут.
Взбейте сливки и добавьте их к кофейному крему и аккуратно перемешайте лопаткой.
Смажьте силиконовую форму каплей растительного масла, вылейте кофейную смесь, разровняйте лопаточкой или ложкой. И поставьте баварский крем в холодильник примерно на 4-5 часов.
Когда Баварский крем застынет, аккуратно переверните его на сервировочную тарелку и снимите форму.
Вы можете его украсить свой десерт взбитыми сливками и кофейными зернами, или же посыпать его тертым шокладом, маленькими безе, или же ничем не украшать и подавать к столу, как есть.
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