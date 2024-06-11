Сочная куриная грудка "Рататуй": рецепт сочного и нежного мяса с овощами
Сочное и нежное мясо с овощами получается очень вкусным и подойдет к любому гарниру. Его модно есть как и отдельное блюдо.
Рататуй – традиционное овощное блюдо прованской кухни из перца, баклажанов и кабачков, во многом похожее на венгерское лечо. Однако его можно разнообразить, добавив к нему куриную грудку. Как приготовить эту вкусную добавку к любому гарниру, рассказали в кулинарном блоге "Приятного аппетита/Рецепты".
Сочная куриная грудка "Рататуй"
Ингредиенты:
- куриная грудка – 4 шт;
- кабачок – 1 шт;
- баклажан – 1 шт;
- помидор – 2 шт;
- лук красный – 1 шт;
- хлопья чили – 1 ч. л;
- соль, цедра лимона – по 1 ч. л;
- сыр – 50 гр;
- зелень, веточка тимьяна по желанию.
Способ приготовления:
На грудке сделать поперечные надрезы-кармашки, чуть не дорезая до конца, чтобы грудка держалась вместе, выложить ее в форму, сверху немного полить растительным маслом, посыпать тертой цедрой лимона, приправить специями и положить сверху веточки тимьяна.
Овощи порезать кольцами, ив каждый кармашек на грудке уложить их.
Отправить форму с мясом ы разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Затем посыпать грудку тертым сыром, зеленью и отправить еще на 5-7 минут в духовку.
Читайте также:
Традиционный рататуй: очень вкусное блюдо французской кухни
Куриная печень с овощами: рецепт вкусного и бюджетного блюда