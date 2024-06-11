Сочная куриная грудка "Рататуй": рецепт сочного и нежного мяса с овощами

Сочное и нежное мясо с овощами получается очень вкусным и подойдет к любому гарниру. Его модно есть как и отдельное блюдо.

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Рататуй – традиционное овощное блюдо прованской кухни из перца, баклажанов и кабачков, во многом похожее на венгерское лечо. Однако его можно разнообразить, добавив к нему куриную грудку. Как приготовить эту вкусную добавку к любому гарниру, рассказали в кулинарном блоге "Приятного аппетита/Рецепты".

Сочная куриная грудка "Рататуй"

Ингредиенты:

куриная грудка – 4 шт;

кабачок – 1 шт;

баклажан – 1 шт;

помидор – 2 шт;

лук красный – 1 шт;

хлопья чили – 1 ч. л;

соль, цедра лимона – по 1 ч. л;

сыр – 50 гр;

зелень, веточка тимьяна по желанию.

Способ приготовления:

На грудке сделать поперечные надрезы-кармашки, чуть не дорезая до конца, чтобы грудка держалась вместе, выложить ее в форму, сверху немного полить растительным маслом, посыпать тертой цедрой лимона, приправить специями и положить сверху веточки тимьяна.

Овощи порезать кольцами, ив каждый кармашек на грудке уложить их.

Отправить форму с мясом ы разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Затем посыпать грудку тертым сыром, зеленью и отправить еще на 5-7 минут в духовку.

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