Соковита куряча грудка "Рататуй": рецепт соковитого та ніжного м'яса з овочами
Соковите та ніжне м'ясо з овочами виходить дуже смачним і підійде до будь-якого гарніру. Його можна їсти як і окрему страву.
Рататуй — традиційна овочева страва прованської кухні з перцю, баклажанів і кабачків, багато в чому схожа на угорське лечо. Однак її можна урізноманітнити, додавши до неї курячу грудку. Як приготувати цю смачну добавку до будь-якого гарніру, розповіли в кулінарному блозі "Приємного апетиту/Рецепти".
Соковита куряча грудка "Рататуй"
Інгредієнти:
- куряча грудка — 4 шт;
- кабачок — 1 шт;
- баклажан — 1 шт;
- помідор — 2 шт;
- цибуля червона — 1 шт;
- пластівці чилі — 1 ч. л;
- сіль, цедра лимона — по 1 ч. л;
- сир — 50 г;
- зелень, гілочка чебрецю за бажанням.
Спосіб приготування:
На грудці зробити поперечні надрізи-кишеньки, ледве не дорізаючи до кінця, щоб грудка трималася разом, викласти її у форму, зверху трохи полити олією, посипати тертою цедрою лимона, приправити спеціями і покласти зверху гілочки чебрецю.
Овочі порізати кільцями, і в кожну кишеньку на грудці викласти їх.
Відправити форму з м'ясом у розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин. Потім посипати грудку тертим сиром, зеленню і відправити ще на 5-7 хвилин у духовку.
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