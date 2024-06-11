Соковита куряча грудка "Рататуй": рецепт соковитого та ніжного м'яса з овочами

Соковите та ніжне м'ясо з овочами виходить дуже смачним і підійде до будь-якого гарніру. Його можна їсти як і окрему страву.

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Рататуй — традиційна овочева страва прованської кухні з перцю, баклажанів і кабачків, багато в чому схожа на угорське лечо. Однак її можна урізноманітнити, додавши до неї курячу грудку. Як приготувати цю смачну добавку до будь-якого гарніру, розповіли в кулінарному блозі "Приємного апетиту/Рецепти".

Соковита куряча грудка "Рататуй"

Інгредієнти:

куряча грудка — 4 шт;

кабачок — 1 шт;

баклажан — 1 шт;

помідор — 2 шт;

цибуля червона — 1 шт;

пластівці чилі — 1 ч. л;

сіль, цедра лимона — по 1 ч. л;

сир — 50 г;

зелень, гілочка чебрецю за бажанням.

Спосіб приготування:

На грудці зробити поперечні надрізи-кишеньки, ледве не дорізаючи до кінця, щоб грудка трималася разом, викласти її у форму, зверху трохи полити олією, посипати тертою цедрою лимона, приправити спеціями і покласти зверху гілочки чебрецю.

Овочі порізати кільцями, і в кожну кишеньку на грудці викласти їх.

Відправити форму з м'ясом у розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин. Потім посипати грудку тертим сиром, зеленню і відправити ще на 5-7 хвилин у духовку.

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