Шоколадное мороженое в домашних условиях: пошаговый рецепт с видео
Такое мороженое готовится быстро и не требует варки.
Мороженое – самый востребованный летний десерт, который помогает утолить голод и противостоять зною. И хотя купить это лакомство можно буквально на каждом шагу, предлагаем приготовить его в домашних условиях и порадовать себя и близких вкусным натуральным продуктом. Как его сделать, рассказала кулинарный блогер Виктория.
Шоколадное мороженое
Ингредиенты на 4 шт. по 100 гр:
- холодные сливки 33-36% – 200 гр;
- сгущенное молоко сырое – 80 гр;
- какао – 10 гр;
- ванильный сахар – 10 гр (по желанию).
Для глазури:
- растопленный шоколад – 150 гр;
- растительное масло – 30 мл;
- измельченные орехи – 40 гр.
Способ приготовления:
К очень холодным сливкам (перед взбиванием должны постоять минимум 12 часов в холодильнике) добавить какао, по желанию ванильный сахар и взбивать миксером на максимальной скорости до устойчивой пышной массы примерно 2-3 минуты.
Добавить сгущенку и еще раз взбить на протяжении минуты до однородности.
Переложить массу в формочки для мороженого и отправить в морозилку на 4-5 часов.
Если формочек нет, можно выложить в маленькие бумажные стаканчики.
Готовим глазурь. Для этого в растопленный шоколад добавить масло, орешки, перемешать и погрузить туда мороженое. Подождать 3-4 минуты, пока застынет шоколад, и вкусное лакомство готово к употреблению.
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