Шоколадное мороженое в домашних условиях: пошаговый рецепт с видео

Такое мороженое готовится быстро и не требует варки.

Related video

Мороженое – самый востребованный летний десерт, который помогает утолить голод и противостоять зною. И хотя купить это лакомство можно буквально на каждом шагу, предлагаем приготовить его в домашних условиях и порадовать себя и близких вкусным натуральным продуктом. Как его сделать, рассказала кулинарный блогер Виктория.

Шоколадное мороженое

Ингредиенты на 4 шт. по 100 гр:

холодные сливки 33-36% – 200 гр;

сгущенное молоко сырое – 80 гр;

какао – 10 гр;

ванильный сахар – 10 гр (по желанию).

Для глазури:

растопленный шоколад – 150 гр;

растительное масло – 30 мл;

измельченные орехи – 40 гр.

Способ приготовления:

К очень холодным сливкам (перед взбиванием должны постоять минимум 12 часов в холодильнике) добавить какао, по желанию ванильный сахар и взбивать миксером на максимальной скорости до устойчивой пышной массы примерно 2-3 минуты.

Добавить сгущенку и еще раз взбить на протяжении минуты до однородности.

Переложить массу в формочки для мороженого и отправить в морозилку на 4-5 часов.

Если формочек нет, можно выложить в маленькие бумажные стаканчики.

Готовим глазурь. Для этого в растопленный шоколад добавить масло, орешки, перемешать и погрузить туда мороженое. Подождать 3-4 минуты, пока застынет шоколад, и вкусное лакомство готово к употреблению.

Читайте также:

Как в домашних условиях приготовить вкусное мороженое из мандарин

Праздничные рецепты: рождественский торт-мороженое

Сезон открыт: диетолог рассказала, как выбрать натуральное мороженное в супермаркете