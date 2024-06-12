Шоколадне морозиво в домашніх умовах: покроковий рецепт із відео

Таке морозиво готується швидко і не потребує варіння.

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Морозиво — найпопулярніший літній десерт, який допомагає втамувати голод і протистояти спеці. І хоча купити ці ласощі можна буквально на кожному кроці, пропонуємо приготувати їх у домашніх умовах і порадувати себе та близьких смачним натуральним продуктом. Як його зробити, розповіла кулінарна блогерка Вікторія.

Шоколадне морозиво

Інгредієнти на 4 шт. по 100 г:

холодні вершки 33-36% — 200 г;

згущене молоко сире — 80 г;

какао — 10 г;

ванільний цукор — 10 г (за бажанням).

Для глазурі:

розтоплений шоколад — 150 г;

рослинна олія — 30 мл;

подрібнені горіхи — 40 г.

Спосіб приготування:

До дуже холодних вершків (перед збиванням мають постояти мінімум 12 годин у холодильнику) додати какао, за бажанням ванільний цукор і збивати міксером на максимальній швидкості до стійкої пишної маси приблизно 2-3 хвилини.

Додати згущене молоко і ще раз збити протягом хвилини до однорідності.

Перекласти масу у формочки для морозива і відправити в морозилку на 4-5 годин.

Якщо формочок немає, можна викласти в маленькі паперові стаканчики.

Готуємо глазур. Для цього в розтоплений шоколад додати масло, горішки, перемішати і занурити туди морозиво. Зачекати 3-4 хвилини, поки застигне шоколад, і смачні ласощі готові до вживання.

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