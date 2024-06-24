Лабане: как приготовить идеальную закуску и намазку из минимума ингредиентов
Лабане традиционно готовят из козьего молока, однако многие хозяйки использують коровьье.
Лабане — это кисло-молочный йогуртовый творог. Он отличается нежным солоноватым оттенком, легкой кислинкой и насыщенным сливочным вкусом. Традиционно лабане готовится из цельного козьего или овечьего йогурта, с добавлением соли и лимонного сока. Однако приготовить его можно и из других видов молока. Автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" предлагает свой проверенный рецепт такого блюда, которое станет идеальным дополнениям к салатам или как намазка на бутерброд или багет.
Сырные шарики лабане
Ингредиенты:
- греческий йогурт – 400 гр;
- сметана 20% – 350 гр;
- соль – 5 гр;
- специи по вкусу. Можно взять прованские травы и смесь паприки сладкой с копченой.
Способ приготовления:
В йогурт добавить сметану, соль, хорошо перемешать. В емкость поместить сито, выстелить марлю в два слоя и выложить смесь. Оставить на два часа при комнатной температуре, а затем переложить в холодильник на два дня. Сформировать шарики, обвалять в специях, выложить в банку и залить оливковым маслом. Хранить закрытыми в холодильнике.
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