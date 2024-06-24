Лабане: как приготовить идеальную закуску и намазку из минимума ингредиентов

Лабане традиционно готовят из козьего молока, однако многие хозяйки использують коровьье.

Related video

Лабане — это кисло-молочный йогуртовый творог. Он отличается нежным солоноватым оттенком, легкой кислинкой и насыщенным сливочным вкусом. Традиционно лабане готовится из цельного козьего или овечьего йогурта, с добавлением соли и лимонного сока. Однако приготовить его можно и из других видов молока. Автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" предлагает свой проверенный рецепт такого блюда, которое станет идеальным дополнениям к салатам или как намазка на бутерброд или багет.

Сырные шарики лабане

Ингредиенты:

греческий йогурт – 400 гр;

сметана 20% – 350 гр;

соль – 5 гр;

специи по вкусу. Можно взять прованские травы и смесь паприки сладкой с копченой.

Способ приготовления:

В йогурт добавить сметану, соль, хорошо перемешать. В емкость поместить сито, выстелить марлю в два слоя и выложить смесь. Оставить на два часа при комнатной температуре, а затем переложить в холодильник на два дня. Сформировать шарики, обвалять в специях, выложить в банку и залить оливковым маслом. Хранить закрытыми в холодильнике.

Читайте также:

Сырные шарики во фритюре: быстрый рецепт, когда неожиданно нагрянули гости

Вкусные сырные шарики с кабачками: простой пошаговый рецептВ копилку любимых рецептов.

Как приготовить вкусные сырные блинчики