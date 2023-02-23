В копилку любимых рецептов. Как приготовить вкусные сырные блинчики
Прекрасным дополнением к блюду станет соус из сметаны с зеленью, огурцом и чесноком.
Неделя приготовления и поедания блинчиков продолжается, и мы предлагаем попробовать еще один интересный рецепт этого блюда, с сыром, предложенный кулинарным блогером Кристиной Азизян. Готовятся такие блинчики просто, а вкус получается интересным и необычным.
Сырные блинчики
Ингредиенты:
- мука – 250 гр;
- сыр твердый – 150 гр;
- молоко – 350-400 мл;
- пучок мелко нарезанной зелени: кинза, укроп, петрушка, зеленый лук, можно и шпинат или щавель;
- подсолнечное масло – 3 ст. л;
- яйца – 2 шт;
- сода – 1/2 ч. л;
- соль по вкусу;
По желанию можно добавить паприку и сушеный чеснок.
Способ приготовления:
Яйца взбить с молоком и солью, просеять муку, а также добавить тертый на мелкой терке сыр. Туда же – мелко порезанную зелень, растительное масло и специи. Все хорошо перемешать, чтобы получилось жидкое тесто. Жарить блинчики на сухой сковородке с обеих сторон. На сковороде диаметром 22см получается 8-9 блинов. Они получаются нежные, ароматные и очень вкусные
Отличным дополнением к блюду станет соус. Для этого в сметану добавить чеснок, мелко нарезанную зелень, свежий протертый огурец и соль по вкусу, все хорошо перемешать. Солить соус по желанию.
Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить блинчики на молоке и минералке, а также предлагал три рецепта вкусной начинки для них.