В копилку любимых рецептов. Как приготовить вкусные сырные блинчики

Прекрасным дополнением к блюду станет соус из сметаны с зеленью, огурцом и чесноком.

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Неделя приготовления и поедания блинчиков продолжается, и мы предлагаем попробовать еще один интересный рецепт этого блюда, с сыром, предложенный кулинарным блогером Кристиной Азизян. Готовятся такие блинчики просто, а вкус получается интересным и необычным.

Сырные блинчики

Ингредиенты:

мука – 250 гр;

сыр твердый – 150 гр;

молоко – 350-400 мл;

пучок мелко нарезанной зелени: кинза, укроп, петрушка, зеленый лук, можно и шпинат или щавель;

подсолнечное масло – 3 ст. л;

яйца – 2 шт;

сода – 1/2 ч. л;

соль по вкусу;

По желанию можно добавить паприку и сушеный чеснок.

Способ приготовления:

Яйца взбить с молоком и солью, просеять муку, а также добавить тертый на мелкой терке сыр. Туда же – мелко порезанную зелень, растительное масло и специи. Все хорошо перемешать, чтобы получилось жидкое тесто. Жарить блинчики на сухой сковородке с обеих сторон. На сковороде диаметром 22см получается 8-9 блинов. Они получаются нежные, ароматные и очень вкусные

Отличным дополнением к блюду станет соус. Для этого в сметану добавить чеснок, мелко нарезанную зелень, свежий протертый огурец и соль по вкусу, все хорошо перемешать. Солить соус по желанию.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить блинчики на молоке и минералке, а также предлагал три рецепта вкусной начинки для них.