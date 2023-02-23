У скарбничку улюблених рецептів. Як приготувати смачні млинці

Прекрасним доповненням до страви стане соус зі сметани із зеленню, огірком і часником.

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Тиждень приготування та поїдання млинців продовжується, і ми пропонуємо спробувати ще один цікавий рецепт цієї страви, із сиром, запропонований кулінарною блогеркою Крістіною Азізян. Готуються такі млинці просто, а смак виходить цікавим і незвичайним.

Сирні млинці

Інгредієнти:

борошно — 250 гр;

сир твердий — 150 г;

молоко — 350-400 мл;

пучок дрібно нарізаної зелені: кінза, кріп, петрушка, зелена цибуля, можна шпинат або щавель;

соняшникова олія — 3 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

сода — 1/2 ч. л.;

сіль до смаку.

За бажання можна додати паприку та сушений часник.

Спосіб приготування:

Яйця збити з молоком і сіллю, просіяти борошно, а також додати тертий на дрібній тертці сир. Туди ж — дрібно порізану зелень, олію та спеції. Все добре перемішати, щоб вийшло рідке тісто. Смажити млинці на сухій сковорідці з обох боків. На сковороді діаметром 22 см виходить 8-9 млинців. Вони ніжні, ароматні й дуже смачні

Відмінним доповненням до страви стане соус. Для цього додати до сметани часник, дрібно нарізану зелень, свіжий протертий огірок і сіль до смаку, все добре перемішати. Солити соус за бажанням.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати млинці на молоці та мінералці, а також пропонував три рецепти смачної начинки для них.