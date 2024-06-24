Лабане: як приготувати ідеальну закуску і намазку з мінімуму інгредієнтів

Лабане традиційно готують із козячого молока, проте багато господинь використовують коров'яче.

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Лабане — це кисло-молочний йогуртовий сир. Він вирізняється ніжним солонуватим відтінком, легкою кислинкою і насиченим вершковим смаком. Традиційно лабане готується з цільного козячого або овечого йогурту, з додаванням солі та лимонного соку. Однак приготувати його можна і з інших видів молока. Авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" пропонує свій перевірений рецепт такої страви, що стане ідеальним доповненням до салатів або як намазка на бутерброд чи багет.

Сирні кульки лабане

Інгредієнти:

грецький йогурт — 400 г;

сметана 20% — 350 г;

сіль — 5 г;

спеції за смаком. Можна взяти прованські трави і суміш паприки солодкої з копченою.

Спосіб приготування:

У йогурт додати сметану, сіль, добре перемішати. У ємність помістити сито, вистелити марлю в два шари і викласти суміш. Залишити на дві години за кімнатної температури, а потім перекласти в холодильник на два дні. Сформувати кульки, обваляти в спеціях, викласти в банку і залити оливковою олією. Зберігати закритими в холодильнику.

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