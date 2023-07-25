Смачні сирні кульки з кабачками: простий покроковий рецепт

Якщо ви вже не знаєте, що приготувати з кабачків — цей рецепт для вас.

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Зараз сезон кабачків і цукіні, і з них можна приготувати все що завгодно. І якщо оладки та рагу вам уже набридли, то спробуйте приготувати смачні сирні кульки з кабачками.

У них багато сиру і багато кабачків, а ароматні трави надають їм особливої пікантності. Як їх приготувати, розповіли на сайті Giallo Zafferano.

Сирні кульки з кабачками

Інгредієнти:

цукіні, або кабачки — 800 г;

твердий сир — 100 г;

рікотта — 80 г;

панірувальні сухарі — 30 г;

одне яйце;

чебрець, сіль, чорний перець, борошно.

Щоб приготувати сирні кульки з кабачків, почніть із того, що ретельно вимийте кабачки та відріжте кінчики. Натріть їх на середній тертці, помістіть у друшляк, розташований над мискою, і злегка посоліть. А зверху помістіть тарілку з вантажем. Накриті таким чином кабачки залиште хоча б на годину. Там вони втратять більше рідини.

Потім переверніть очищені кабачки на чистий кухонний рушник. Оберніть його навколо натертих кабачків і відіжміть залишки рідини. Помістіть їх у миску і додайте подрібнену рікотту.

Також додайте натертий твердий сир. Найкраще взяти пармезан, він додасть пікантності. Додайте чебрець, яйце та панірувальні сухарі. Ретельно перемішайте, щоб змішати всі інгредієнти разом.

Приправте сіллю та перцем. Знову замісіть тісто руками, поки воно не стане досить однорідним, щоб сформувати кулю.

Тепер беріться до формування кульок, взявши по 20 г тіста на кожну і надавши їм класичної круглої та злегка приплесканої форми.

Обваляйте кульки в манці та викладіть їх на деко: у вас має вийти близько 22 кульки. Налийте рослинну олію в сковорідку і розігрійте до 180 градусів, потім смажте по кілька кульок за раз.

Обсмажте кульки до золотистого кольору, викладіть на серветку і посоліть, якщо треба.

Ваші сирні кульки з кабачками готові. Якщо ви хочете приготувати їх про запас, то можете зберігати сирі та вже посипані борошном фрикадельки в холодильнику протягом 12 годин. Крім того, їх можна заморозити в сирому вигляді приблизно на 1 місяць.

Замість чебрецю ви можете додати: м'яту для нотки свіжості, петрушку для пікантності, базилік для середземноморського колориту... вибір за вами! Також можна додати дрібно нарізану шинку.

Також із кабачків ви можете приготувати найпростішу страву - просто запекти їх у духовці.