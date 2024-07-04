Салат из картофеля с маринованным сельдереем: рецепт освежающего блюда

Этот восхитительный салат очень просто приготовить и он получается хрустящим и освежающим.

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Хрусткость салата в сочетании с картофелем и пикантным, хрустящим, быстро маринованным сельдереем выделяет этот салат среди других типичных картофельных салатов. Он заправлен простой заправкой из сметаны и майонеза, а добавление яиц всмятку действительно завершает его как полноценное блюдо. Можно посыпать поджаренными тыквенными семечками или гренками из белого хлеба. Рецептом поделились на сайте North wild kitchen.

Салат из картофеля с маринованным сельдереем

Ингредиенты:

Для маринованного сельдерея:

120 мл воды;

60 мл белого уксуса;

50 г сахара;

3 стебля сельдерея, нарезанных ломтиками.

Для заправки:

4 столовые ложки сметаны;

2 столовые ложки майонеза;

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока;

½ ч. л. соли;

¼ ч. л. перца.

Для салата:

4–6 небольших картофелин, сваренных в мундире и нарезанных кубиками;

500 г салата ромэн, крупно нарезанного;

1 зеленый лук, нарезанный кубиками;

4 яйца всмятку (по желанию);

свежий зеленый лук или укроп для украшения.

Для маринованного сельдерея в небольшой кастрюле доведите воду, уксус и сахар до кипения на среднем огне и варите, пока сахар не растворится. В стеклянную банку положите ломтики сельдерея и залейте сверху рассолом. Оставьте при комнатной температуре примерно на 1 час или пока рассол не остынет.

Для заправки в небольшой миске смешайте сметану, майонез, лимонный сок, соль и перец.

В большой миске смешайте вареный картофель в мундире и салат, затем полейте сверху заправкой и перемешайте. Выложите картофельный салат с салатом на сервировочный поднос. Сверху положите зеленый лук, маринованный сельдерей, яйца всмятку и украсьте зеленым луком или укропом. Подавайте немедленно.

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