Салат із картоплі з маринованою селерою: рецепт освіжаючої страви

Цей чудовий салат дуже просто приготувати і він виходить хрустким та освіжаючим.

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Хрусткість салату в поєднанні з картоплею та пікантною, хрусткою, швидко маринованою селерою виділяє цей салат серед інших типових картопляних салатів. Він заправлений простою заправкою зі сметани та майонезу, а додавання яєць некруто дійсно завершує його як повноцінну страву. Можна посипати підсмаженим гарбузовим насінням або грінками з білого хліба. Рецептом поділилися на сайті North wild kitchen.

Салат із картоплі з маринованою селерою

Інгредієнти:

Для маринованої селери:

120 мл води;

60 мл білого оцту;

50 г цукру;

3 стебла селери, нарізаних скибочками.

Для заправки:

4 столові ложки сметани;

2 столові ложки майонезу;

1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;

½ ч. л. солі;

¼ ч. л. перцю.

Для салату:

4–6 невеликих картоплин, зварених у мундирі та нарізаних кубиками;

500 г салату ромен, крупно нарізаного;

1 зелена цибуля, нарізана кубиками;

4 яйця некруто (за бажанням);

свіжа зелена цибуля або кріп для прикраси.

Для маринованої селери в невеликій каструлі доведіть воду, оцет і цукор до кипіння на середньому вогні та варіть, поки цукор не розчиниться. У скляну банку покладіть скибочки селери та залийте зверху розсолом. Залиште за кімнатної температури приблизно на 1 годину або поки розсіл не охолоне.

Для заправки в невеликій мисці змішайте сметану, майонез, лимонний сік, сіль і перець.

У великій мисці змішайте варену картоплю в мундирі та салат, потім полийте зверху заправкою і перемішайте. Викладіть картопляний салат із салатом на сервірувальну тацю. Зверху покладіть зелену цибулю, мариновану селеру, яйця некруто і прикрасьте зеленою цибулею або кропом. Подавайте негайно.

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