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Їжа

Салат із картоплі з маринованою селерою: рецепт освіжаючої страви

Салат із картоплі з маринованою селерою, салат із картоплею, маринована селера
Фото: Instagram northwildkitchen | Салат із картоплі з маринованою селерою

Цей чудовий салат дуже просто приготувати і він виходить хрустким та освіжаючим.

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Хрусткість салату в поєднанні з картоплею та пікантною, хрусткою, швидко маринованою селерою виділяє цей салат серед інших типових картопляних салатів. Він заправлений простою заправкою зі сметани та майонезу, а додавання яєць некруто дійсно завершує його як повноцінну страву. Можна посипати підсмаженим гарбузовим насінням або грінками з білого хліба. Рецептом поділилися на сайті North wild kitchen.

Салат із картоплі з маринованою селерою

Інгредієнти:

Для маринованої селери:

  • 120 мл води;
  • 60 мл білого оцту;
  • 50 г цукру;
  • 3 стебла селери, нарізаних скибочками.

Для заправки:

  • 4 столові ложки сметани;
  • 2 столові ложки майонезу;
  • 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;
  • ½ ч. л. солі;
  • ¼ ч. л. перцю.

Для салату:

  • 4–6 невеликих картоплин, зварених у мундирі та нарізаних кубиками;
  • 500 г салату ромен, крупно нарізаного;
  • 1 зелена цибуля, нарізана кубиками;
  • 4 яйця некруто (за бажанням);
  • свіжа зелена цибуля або кріп для прикраси.

Для маринованої селери в невеликій каструлі доведіть воду, оцет і цукор до кипіння на середньому вогні та варіть, поки цукор не розчиниться. У скляну банку покладіть скибочки селери та залийте зверху розсолом. Залиште за кімнатної температури приблизно на 1 годину або поки розсіл не охолоне.

Для заправки в невеликій мисці змішайте сметану, майонез, лимонний сік, сіль і перець.

У великій мисці змішайте варену картоплю в мундирі та салат, потім полийте зверху заправкою і перемішайте. Викладіть картопляний салат із салатом на сервірувальну тацю. Зверху покладіть зелену цибулю, мариновану селеру, яйця некруто і прикрасьте зеленою цибулею або кропом. Подавайте негайно.

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