Салат із картоплі з маринованою селерою: рецепт освіжаючої страви
Цей чудовий салат дуже просто приготувати і він виходить хрустким та освіжаючим.
Хрусткість салату в поєднанні з картоплею та пікантною, хрусткою, швидко маринованою селерою виділяє цей салат серед інших типових картопляних салатів. Він заправлений простою заправкою зі сметани та майонезу, а додавання яєць некруто дійсно завершує його як повноцінну страву. Можна посипати підсмаженим гарбузовим насінням або грінками з білого хліба. Рецептом поділилися на сайті North wild kitchen.
Салат із картоплі з маринованою селерою
Інгредієнти:
Для маринованої селери:
- 120 мл води;
- 60 мл білого оцту;
- 50 г цукру;
- 3 стебла селери, нарізаних скибочками.
Для заправки:
- 4 столові ложки сметани;
- 2 столові ложки майонезу;
- 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;
- ½ ч. л. солі;
- ¼ ч. л. перцю.
Для салату:
- 4–6 невеликих картоплин, зварених у мундирі та нарізаних кубиками;
- 500 г салату ромен, крупно нарізаного;
- 1 зелена цибуля, нарізана кубиками;
- 4 яйця некруто (за бажанням);
- свіжа зелена цибуля або кріп для прикраси.
Для маринованої селери в невеликій каструлі доведіть воду, оцет і цукор до кипіння на середньому вогні та варіть, поки цукор не розчиниться. У скляну банку покладіть скибочки селери та залийте зверху розсолом. Залиште за кімнатної температури приблизно на 1 годину або поки розсіл не охолоне.
Для заправки в невеликій мисці змішайте сметану, майонез, лимонний сік, сіль і перець.
У великій мисці змішайте варену картоплю в мундирі та салат, потім полийте зверху заправкою і перемішайте. Викладіть картопляний салат із салатом на сервірувальну тацю. Зверху покладіть зелену цибулю, мариновану селеру, яйця некруто і прикрасьте зеленою цибулею або кропом. Подавайте негайно.
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