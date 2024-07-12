Повидло из крыжовника: как приготовить вкусное лакомство на зиму

Крыжовник очень полезен, а еще из него получается изумительное варенье.

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Повидло из крыжовника получается ароматным и очень вкусным. И варить его очень просто. Фокус расскажет, как это сделать.

Повидло из крыжовника

Ингредиенты:

крыжовник – 1 кг;

сахар – 400 г;

один апельсин.

Переберите крыжовник и тщательно вымойте, отрежьте ножницами веточки и плодоножки. Измельчите крыжовник в мясорубке, или блендером. С апельсина снимите цедру мелкой теркой и добавьте к ягодам.

Сам апельсин разрежьте пополам и отожмите сок. Добавьте к соку сахар, пюре из крыжовника и поставьте на средний огонь. Помешивая, доведите до кипения.

Варите повидло из крыжовника, периодически помешивая, на слабом огне в течение 40 минут. И следите, чтоб не пригорело.

Повидло из крыжовника сразу же разлейте по сухим стерилизованным банкам. Вместо апельсина для повидла из крыжовника можно использовать и другие цитрусовые: лаймы, или лимоны.

Готовое повидло можно подавать к блинчикам и добавлять в йогурт, а можно использовать, как начинку для пирогов.

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