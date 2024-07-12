Повидло з аґрусу: як приготувати смачні ласощі на зиму

Аґрус дуже корисний, а ще з нього виходить дивовижне варення.

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Повидло з аґрусу виходить ароматним і дуже смачним. І варити його дуже просто. Фокус розповість, як це зробити.

Повидло з аґрусу

Інгредієнти:

аґрус — 1 кг;

цукор — 400 г;

один апельсин.

Переберіть аґрус і ретельно вимийте, відріжте ножицями гілочки та плодоніжки. Подрібніть аґрус у м'ясорубці, або блендером. З апельсина зніміть цедру дрібною терткою і додайте до ягід.

Сам апельсин розріжте навпіл і відіжміть сік. Додайте до соку цукор, пюре з аґрусу і поставте на середній вогонь. Помішуючи, доведіть до кипіння.

Варіть повидло з аґрусу, періодично помішуючи, на слабкому вогні протягом 40 хвилин. І стежте, щоб не пригоріло.

Повидло з аґрусу відразу ж розлийте по сухих стерилізованих банках. Замість апельсина для повидла з аґрусу можна використати й інші цитрусові: лайми, або лимони.

Готове повидло можна подавати до млинців і додавати в йогурт, а можна використовувати, як начинку для пирогів.

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