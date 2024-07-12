Повидло з аґрусу: як приготувати смачні ласощі на зиму
Аґрус дуже корисний, а ще з нього виходить дивовижне варення.
Повидло з аґрусу виходить ароматним і дуже смачним. І варити його дуже просто. Фокус розповість, як це зробити.
Повидло з аґрусу
Інгредієнти:
- аґрус — 1 кг;
- цукор — 400 г;
- один апельсин.
Переберіть аґрус і ретельно вимийте, відріжте ножицями гілочки та плодоніжки. Подрібніть аґрус у м'ясорубці, або блендером. З апельсина зніміть цедру дрібною терткою і додайте до ягід.
Сам апельсин розріжте навпіл і відіжміть сік. Додайте до соку цукор, пюре з аґрусу і поставте на середній вогонь. Помішуючи, доведіть до кипіння.
Варіть повидло з аґрусу, періодично помішуючи, на слабкому вогні протягом 40 хвилин. І стежте, щоб не пригоріло.
Повидло з аґрусу відразу ж розлийте по сухих стерилізованих банках. Замість апельсина для повидла з аґрусу можна використати й інші цитрусові: лайми, або лимони.
Готове повидло можна подавати до млинців і додавати в йогурт, а можна використовувати, як начинку для пирогів.
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