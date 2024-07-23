Напиток из ревеня, лимона и имбиря: пошаговый рецепт
Напиток получается вкусным, полезным и хорошо утоляет жажду и освежает в жаркий день.
В жаркую погоду освежающий и вкусный напиток — настоящее спасение. Кто-то использует для утоления жажды обычную воду, кто-то покупает газировку. Мы же предлагаем приготовить вам невероятный напиток по рецепту автора кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". Такого в магазинах вы точно не найдете.
Напиток из ревеня, лимона и имбиря
Ингредиенты:
- вода — 4 литра;
- ревень — 800 гр;
- лимон — 2 шт;
- имбирь — 1 ч. л;
- сахар — по желанию и вкусу.
Способ приготовления:
Ревень помыть, нарезать кусочками и положить в воду. Когда все закипит, убавить огонь и проварить 3–5 минут. Далее добавить порезанный кружочками лимон, тертый имбирь и проварить еще минуту. Учитывайте, что имбирь достаточно острый, поэтому его количество регулируйте по своему вкусу.
Готовый напиток снять с огня и дать настояться 20 минут.
Остудить. По желанию можно добавить сахар.
Лучше всего при подаче добавлять в напиток лед, чтобы он был еще более освежающим.
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