Напиток из ревеня, лимона и имбиря: пошаговый рецепт

Напиток получается вкусным, полезным и хорошо утоляет жажду и освежает в жаркий день.

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В жаркую погоду освежающий и вкусный напиток — настоящее спасение. Кто-то использует для утоления жажды обычную воду, кто-то покупает газировку. Мы же предлагаем приготовить вам невероятный напиток по рецепту автора кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". Такого в магазинах вы точно не найдете.

Напиток из ревеня, лимона и имбиря

Ингредиенты:

вода — 4 литра;

ревень — 800 гр;

лимон — 2 шт;

имбирь — 1 ч. л;

сахар — по желанию и вкусу.

Способ приготовления:

Ревень помыть, нарезать кусочками и положить в воду. Когда все закипит, убавить огонь и проварить 3–5 минут. Далее добавить порезанный кружочками лимон, тертый имбирь и проварить еще минуту. Учитывайте, что имбирь достаточно острый, поэтому его количество регулируйте по своему вкусу.

Готовый напиток снять с огня и дать настояться 20 минут.

Остудить. По желанию можно добавить сахар.

Лучше всего при подаче добавлять в напиток лед, чтобы он был еще более освежающим.

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