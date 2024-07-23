Напій із ревеню, лимона та імбиру: покроковий рецепт

Напій виходить смачним, корисним і добре втамовує спрагу та освіжає у спекотний день.

Related video

У спекотну погоду освіжаючий і смачний напій — справжній порятунок. Хтось використовує для втамування спраги звичайну воду, хтось купує газовану воду. Ми ж пропонуємо приготувати вам неймовірний напій за рецептом авторки кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Такого в магазинах ви точно не знайдете.

Напій із ревеню, лимона та імбиру

Інгредієнти:

вода — 4 літри;

ревінь — 800 г;

лимон — 2 шт;

імбир — 1 ч. л;

цукор — за бажанням і смаком.

Спосіб приготування:

Ревінь помити, нарізати шматочками і покласти у воду. Коли все закипить, зменшити вогонь і проварити 3–5 хвилин. Далі додати порізаний кружечками лимон, тертий імбир і проварити ще хвилину. Враховуйте, що імбир досить гострий, тому його кількість регулюйте на свій смак.

Готовий напій зняти з вогню і дати настоятися 20 хвилин.

Остудити. За бажанням можна додати цукор.

Найкраще під час подачі додавати в напій лід, щоб він був ще більш освіжаючим.

Читайте також:

Ідеальне поєднання: рецепт іспанської кави кортадо

Не радимо повторювати: Різ Візерспун поділилася рецептом кавового напою зі снігу (фото)

Рецепт домашнього квасу від Євгена Клопотенка