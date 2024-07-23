Напій із ревеню, лимона та імбиру: покроковий рецепт
Напій виходить смачним, корисним і добре втамовує спрагу та освіжає у спекотний день.
У спекотну погоду освіжаючий і смачний напій — справжній порятунок. Хтось використовує для втамування спраги звичайну воду, хтось купує газовану воду. Ми ж пропонуємо приготувати вам неймовірний напій за рецептом авторки кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Такого в магазинах ви точно не знайдете.
Напій із ревеню, лимона та імбиру
Інгредієнти:
- вода — 4 літри;
- ревінь — 800 г;
- лимон — 2 шт;
- імбир — 1 ч. л;
- цукор — за бажанням і смаком.
Спосіб приготування:
Ревінь помити, нарізати шматочками і покласти у воду. Коли все закипить, зменшити вогонь і проварити 3–5 хвилин. Далі додати порізаний кружечками лимон, тертий імбир і проварити ще хвилину. Враховуйте, що імбир досить гострий, тому його кількість регулюйте на свій смак.
Готовий напій зняти з вогню і дати настоятися 20 хвилин.
Остудити. За бажанням можна додати цукор.
Найкраще під час подачі додавати в напій лід, щоб він був ще більш освіжаючим.
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