Перекус на скорую руку: рецепт трубочек из лаваша с сырной начинкой

Хрустящий лаваш и вкусая начинка с сыром и зеленью никого не оставят равнодушными.

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Трубочки из лаваша с сырной начинкой — идеальный вариант быстрого и очень сытного перекуса. Их можно брать с собой на работу или на прогулку, чтобы быстро утолить голод. Как приготовить такой перекус, рассказала автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Трубочки из лаваша с сырной начинкой

Ингредиенты:

лаваш – 1-2 шт;

твердый сыр – 180 гр;

вареные яйца – 5 шт;

зелень: укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу;

сметана – 2-3 ст. л;

специи: соль, перец – по вкусу;

масло гхи – для обжаривания.

Способ приготовления:

Сыр и вареные яйца натереть на крупной терке. Добавить специи, порубленную зелень, сметану, все хорошо перемешать. Лаваш разрезать на прямоугольники. Начинку завернуть в лаваш в виде трубочки. Обжарить с обеих сторон на разогретом масле на чуть больше среднего огне до хрустящей корочки.

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