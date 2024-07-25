Перекус на скорую руку: рецепт трубочек из лаваша с сырной начинкой
Хрустящий лаваш и вкусая начинка с сыром и зеленью никого не оставят равнодушными.
Трубочки из лаваша с сырной начинкой — идеальный вариант быстрого и очень сытного перекуса. Их можно брать с собой на работу или на прогулку, чтобы быстро утолить голод. Как приготовить такой перекус, рассказала автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".
Трубочки из лаваша с сырной начинкой
Ингредиенты:
- лаваш – 1-2 шт;
- твердый сыр – 180 гр;
- вареные яйца – 5 шт;
- зелень: укроп, петрушка, зеленый лук – по вкусу;
- сметана – 2-3 ст. л;
- специи: соль, перец – по вкусу;
- масло гхи – для обжаривания.
Способ приготовления:
Сыр и вареные яйца натереть на крупной терке. Добавить специи, порубленную зелень, сметану, все хорошо перемешать. Лаваш разрезать на прямоугольники. Начинку завернуть в лаваш в виде трубочки. Обжарить с обеих сторон на разогретом масле на чуть больше среднего огне до хрустящей корочки.
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