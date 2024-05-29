Лаваш с сыром и колбасой под заливкой: рецепт вкуснейшего завтрака для всей семьи

Это блюдо можно готовить не только в качестве завтрака, но и как перекус на день.

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Сытный и красиво оформленный завтрак не только зарядит энергией, но и поднимет настроение с самого утра. Кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась рецептом очень аппетитного блюда для всей семьи для удачного начала дня. Также его можно готовить как перекус в течение дня.

Сытный завтрак для всей семьи

Ингредиенты:

лаваш;

колбаса или ветчина;

кефир – 500-600 мл;

сыр твердый – 150 гр;

зелень;

соль, черный молотый перец по вкусу;

помидоры черри по желанию,

сливочное масло – 30 гр.

Ингредиенты:

Лаваш собрать гармошкой и выложить в форму. Между складками лаваша положить кусочки колбасы. Для заливки кефир, тертый сыр, зелень смешать и хорошо перемешать. Этой смесью тщательно залить весь лаваш, так чтобы все складки были залиты. Сверху можно выложить помидоры, порезанные пополам или кольцами, и несколько кусочков сливочного масла для румяной корочки.

Форму с содержимым отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 30-40 минут.

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