Лаваш із сиром і ковбасою під заливкою: рецепт смачного сніданку для всієї родини

Цю страву можна готувати не тільки як сніданок, а й як перекус на день.

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Ситний і гарно оформлений сніданок не тільки зарядить енергією, а й підніме настрій із самого ранку. Кулінарна блогерка Крістін Азізян поділилася рецептом дуже апетитної страви для всієї родини для вдалого початку дня. Також її можна готувати як перекус протягом дня.

Ситний сніданок для всієї родини

Інгредієнти:

лаваш;

ковбаса або шинка;

кефір — 500-600 мл;

сир твердий — 150 г;

зелень;

сіль, чорний мелений перець за смаком;

помідори чері за бажанням,

вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування:

Лаваш зібрати гармошкою і викласти у форму. Між складками лаваша покласти шматочки ковбаси. Для заливки кефір, тертий сир, зелень змішати і добре перемішати. Цією сумішшю ретельно залити весь лаваш, так щоб усі складки були залиті. Зверху можна викласти помідори, порізані навпіл або кільцями, і кілька шматочків вершкового масла для рум'яної скоринки.

Форму з вмістом відправити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 30-40 хвилин.

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