Перекус нашвидкуруч: рецепт трубочок із лаваша із сирною начинкою

Хрусткий лаваш і смачна начинка з сиром і зеленню нікого не залишать байдужими.

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Трубочки з лаваша з сирною начинкою — ідеальний варіант швидкого та дуже ситного перекусу. Їх можна брати з собою на роботу або на прогулянку, щоб швидко втамувати голод. Як приготувати такий перекус, розповіла авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Трубочки з лаваша з сирною начинкою

Інгредієнти:

лаваш — 1-2 шт;

твердий сир — 180 г;

варені яйця — 5 шт;

зелень: кріп, петрушка, зелена цибуля — за смаком;

сметана — 2-3 ст. л;

спеції: сіль, перець — за смаком;

олія гхі — для обсмажування.

Спосіб приготування:

Варені яйця натерти на крупній тертці. Додати спеції, посічену зелень, сметану, все добре перемішати. Лаваш розрізати на прямокутники. Начинку загорнути в лаваш у вигляді трубочки. Обсмажити з обох боків на розігрітій олії на трохи більшому за середній вогні до хрусткої скоринки.

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