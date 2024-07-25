Перекус нашвидкуруч: рецепт трубочок із лаваша із сирною начинкою
Хрусткий лаваш і смачна начинка з сиром і зеленню нікого не залишать байдужими.
Трубочки з лаваша з сирною начинкою — ідеальний варіант швидкого та дуже ситного перекусу. Їх можна брати з собою на роботу або на прогулянку, щоб швидко втамувати голод. Як приготувати такий перекус, розповіла авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".
Трубочки з лаваша з сирною начинкою
Інгредієнти:
- лаваш — 1-2 шт;
- твердий сир — 180 г;
- варені яйця — 5 шт;
- зелень: кріп, петрушка, зелена цибуля — за смаком;
- сметана — 2-3 ст. л;
- спеції: сіль, перець — за смаком;
- олія гхі — для обсмажування.
Спосіб приготування:
Варені яйця натерти на крупній тертці. Додати спеції, посічену зелень, сметану, все добре перемішати. Лаваш розрізати на прямокутники. Начинку загорнути в лаваш у вигляді трубочки. Обсмажити з обох боків на розігрітій олії на трохи більшому за середній вогні до хрусткої скоринки.
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