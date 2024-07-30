Получится идеально: топ-3 лучших маринадов для шашлыка из свинины

Вам остается только выбрать идеальный кусок мяса, замариновать его и приготовить на углях.

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У каждого наверняка есть свой фирменный рецепт шашлыка, но к списку всегда можно добавить еще один и порадовать себя вкуснейшим мясом. Главное в шашлыке – это маринад. И Фокус выбрал три лучших рецепта, чтобы мясо получилось нежным и очень вкусным.

Самыми нежными и подходящими для шашлыка считаются шея и вырезка. Но можно приготовить шашлык и из других частей туши, только помариновать мясо подольше. Например, окорок лучше мариновать целую ночь.

Когда вы выбрали мясо, быстро ополосните его под холодной водой, обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте кусочками одинакового размера, поместите в миску и маринуйте.

Свиной шашлык в маринаде на кефире

Ингредиенты:

мякоть свинины — 1 кг;

кефир — 1 л;

лук;

чеснок — 2 зубчика;

сушеные прованские травы — 2 ч. л.;

соль, свежемолотый черный перец.

Свинину обсушите и нарежьте средними кусочками. Чеснок пропустите через пресс в большую миску. Влейте кефир, добавьте сушеные прованские травы. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте.

Положите в маринад свинину, тщательно перемешайте, затяните верх миски пищевой пленкой и оставьте на 1 час.

Маринад с имбирем

Ингредиенты:

2 см. корня имбиря;

4 ст. ложки соевого соуса;

молотый красный перец.

Натрите на терке имбирь, а мясо нарежьте крупными кусками. Добавьте имбирь с красным перцем к мясу и перемешайте. Влейте соевый соус и оставьте "доходить" на 2-3 часа. Главное, не переусердствовать с острым красным перцем.

Маринад с пивом

Ингредиенты:

2 кг мяса;

600 мл светлого пива;

4 головки репчатого лука;

2 зубчика чеснока;

Кориандр – 1 ч. л.;

0,5 ч. л. молотого черного и красного перца;

2 ч. л. соли.

Шашлык, маринованный в пиве, получает особые вкусовые оттенки и становится очень мягким. Нарезанное кубиками мясо положите в миску, перемешайте мясо с мелко нарезанным луком, специями и чесноком. Залейте смесь пивом и маринуйте в холодильнике 4-7 часов. Соль добавляйте только перед приготовлением.

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