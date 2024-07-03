Сочный куриный шашлык с овощами: рецепт идеального блюда для пикника
Чтобы мясо было сочным и вкусным, обжаривайте его на углях примерно 15 минут, постояннно переворачивая.
Несмотря на жару, найдется немало тех, кто решит на выходных побаловать себя и семью мясом на гриле или шашлыками. Известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь поделился проверенным рецептом сочного куриного шашлыка с овощами, который мы советуем взять на вооружение.
Сочный куриный шашлык с овощами
Ингредиенты:
- куриное бедро — 500 гр (филе);
- кабачок — 1 шт;
- шампиньоны — 300 гр;
- лук красный — 1 шт;
- паприка молотая — 1 ч. л;
- соль — 1 ч. л;
- черный перец — 1/3 ч. л;
- базилик свежий — 1 веточка;
- растительное масло — 3 ст. л.
Для гремолаты:
- петрушка — пучок;
- чеснок — 3 зубчика;
- сок лимона — 1 ч. л;
- соль — щепотка;
- масло оливковое — 2–3 ст. л.
Способ приготовления:
Куриное бедро без костей и шкуры нарезать небольшими кусочками, примерно как дольки кабачка. В одной посуде со всеми овощами мариновать мясо со специями два часа.
На шампурах чередовать мясо с овощами плотно друг к другу.
Готовить шашлык на углях примерно 15 минут, постоянно переворачивая.
Готовые шашлыки полить чесночной гремолатой. Для ее приготовления смешать все ингредиенты, предварительно их измельчив.
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