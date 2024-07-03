Сочный куриный шашлык с овощами: рецепт идеального блюда для пикника

Чтобы мясо было сочным и вкусным, обжаривайте его на углях примерно 15 минут, постояннно переворачивая.

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Несмотря на жару, найдется немало тех, кто решит на выходных побаловать себя и семью мясом на гриле или шашлыками. Известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь поделился проверенным рецептом сочного куриного шашлыка с овощами, который мы советуем взять на вооружение.

Сочный куриный шашлык с овощами

Ингредиенты:

куриное бедро — 500 гр (филе);

кабачок — 1 шт;

шампиньоны — 300 гр;

лук красный — 1 шт;

паприка молотая — 1 ч. л;

соль — 1 ч. л;

черный перец — 1/3 ч. л;

базилик свежий — 1 веточка;

растительное масло — 3 ст. л.

Для гремолаты:

петрушка — пучок;

чеснок — 3 зубчика;

сок лимона — 1 ч. л;

соль — щепотка;

масло оливковое — 2–3 ст. л.

Способ приготовления:

Куриное бедро без костей и шкуры нарезать небольшими кусочками, примерно как дольки кабачка. В одной посуде со всеми овощами мариновать мясо со специями два часа.

На шампурах чередовать мясо с овощами плотно друг к другу.

Готовить шашлык на углях примерно 15 минут, постоянно переворачивая.

Готовые шашлыки полить чесночной гремолатой. Для ее приготовления смешать все ингредиенты, предварительно их измельчив.

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